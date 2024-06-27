Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
В Коми ввели режим ЧС после схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда
06:26 27.06.2024 (обновлено: 06:27 27.06.2024)
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры / Перейти в фотобанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба. Документ опубликован на портале правительства региона.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Всего в составе было 14 вагонов, в поезде ехали 232 человека, пострадали 46 пассажиров. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что состояние семи пострадавших при крушении медики оценивают как тяжелое.
"Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — говорится в документе.
Как сообщил Владимир Уйба, пассажиры поезда утром в четверг отправлены в пункты назначения по специальному графику.
"Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы", - написал он в Telegram.
РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.