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Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T06:26
2024-06-27T06:27
республика коми
происшествия
поезд
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
общество
режим чс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба. Документ опубликован на портале правительства региона.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Всего в составе было 14 вагонов, в поезде ехали 232 человека, пострадали 46 пассажиров. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что состояние семи пострадавших при крушении медики оценивают как тяжелое.Как сообщил Владимир Уйба, пассажиры поезда утром в четверг отправлены в пункты назначения по специальному графику. "Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы", - написал он в Telegram.РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
https://crimea.ria.ru/20240626/chislo-postradavshikh-pri-krushenii-passazhirskogo-poezda-v-komi-vyroslo-do-40-1138389456.html
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республика коми, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, общество, режим чс, новости
Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда

В Коми ввели режим ЧС после схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда

06:26 27.06.2024 (обновлено: 06:27 27.06.2024)
 
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры / Перейти в фотобанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба. Документ опубликован на портале правительства региона.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Всего в составе было 14 вагонов, в поезде ехали 232 человека, пострадали 46 пассажиров. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что состояние семи пострадавших при крушении медики оценивают как тяжелое.
"Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию", — говорится в документе.
Как сообщил Владимир Уйба, пассажиры поезда утром в четверг отправлены в пункты назначения по специальному графику.
"Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы", - написал он в Telegram.
РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
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Республика КомиПроисшествияПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаОбществоРежим ЧСНовости
 
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