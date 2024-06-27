https://crimea.ria.ru/20240627/rezhim-chs-vveli-v-komi-posle-krusheniya-passazhirskogo-poezda-1138391865.html

Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда

Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда

В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T06:26

2024-06-27T06:26

2024-06-27T06:27

республика коми

происшествия

поезд

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба. Документ опубликован на портале правительства региона.В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Всего в составе было 14 вагонов, в поезде ехали 232 человека, пострадали 46 пассажиров. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что состояние семи пострадавших при крушении медики оценивают как тяжелое.Как сообщил Владимир Уйба, пассажиры поезда утром в четверг отправлены в пункты назначения по специальному графику. "Пассажиры, следовавшие в поезде №511 Воркута — Новороссийск, около станции Угольный пересели в специально сформированный для них состав. Он отправился в 5 часов 14 минут (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Помощь в пересадке пассажирам и по переносу багажа оказали волонтеры. Также для пассажиров были доставлены питание, вода, пледы", - написал он в Telegram.РЖД в ночь на четверг сообщили, что движение поездов по участку Инта-1 — Угольный СЖД в Коми, где сошел с рельсов поезд, восстановлено по одному пути.

https://crimea.ria.ru/20240626/chislo-postradavshikh-pri-krushenii-passazhirskogo-poezda-v-komi-vyroslo-do-40-1138389456.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, общество, режим чс, новости