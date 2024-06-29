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Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области
Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области
Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T20:26
2024-06-29T20:26
евгений балицкий
запорожская область
новости
происшествия
дети
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.ВСУ обстреляли частный сектор села Днепровка Каменско-Днепровского муниципального округа.На месте работают оперативные службы, уточнил он.На прошлой неделе сотрудники энергопредприятия в Запорожской области были ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по жилому дому в Курской области – 5 погибших, из них двое детейТри мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУПрямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, дети, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области

Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области – из них двое детей

20:26 29.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ обстреляли частный сектор села Днепровка Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Три человека, в том числе два ребенка 11 и 12 лет, получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь", – написал губернатор в своем ТГ-канале.

На месте работают оперативные службы, уточнил он.
На прошлой неделе сотрудники энергопредприятия в Запорожской области были ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиПроисшествиядетиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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