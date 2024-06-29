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Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области

Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Три человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области

Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T20:26

2024-06-29T20:26

2024-06-29T20:26

евгений балицкий

запорожская область

новости

происшествия

дети

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожскую область. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.ВСУ обстреляли частный сектор села Днепровка Каменско-Днепровского муниципального округа.На месте работают оперативные службы, уточнил он.На прошлой неделе сотрудники энергопредприятия в Запорожской области были ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по жилому дому в Курской области – 5 погибших, из них двое детейТри мирных жителя ранены в Белгородской области из-за атаки дронов ВСУПрямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, происшествия, дети, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу