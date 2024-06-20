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ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области

ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.06.2024

ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области

Сотрудники энергопредприятия в Запорожской области ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T11:08

2024-06-20T11:08

2024-06-20T11:08

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

евгений балицкий

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники энергопредприятия в Запорожской области ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, удар боевиков в четверг утром пришелся по селу Новое Токмакского. По информации губернатора, угроза повторных атак сохраняется.Утром 20 июня украинские боевики обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области, пострадал мирный житель.Минобороны ранее сообщили, что над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. Резервуар с топливом тушат и на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ полностью разрушен дом, погибла женщина. Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииНа нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливомПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, происшествия, евгений балицкий, новые регионы россии, новости