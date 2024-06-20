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ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области
ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.06.2024
ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области
Сотрудники энергопредприятия в Запорожской области ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T11:08
2024-06-20T11:08
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники энергопредприятия в Запорожской области ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, удар боевиков в четверг утром пришелся по селу Новое Токмакского. По информации губернатора, угроза повторных атак сохраняется.Утром 20 июня украинские боевики обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области, пострадал мирный житель.Минобороны ранее сообщили, что над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. Резервуар с топливом тушат и на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ полностью разрушен дом, погибла женщина. Читайте также на РИА Новости Крым:15 дронов ВСУ сбиты над Югом и приграничьем РоссииНа нефтебазе в Тамбовской области горит резервуар с топливомПожар на нефтебазе в Адыгее после массированной атаки ВСУ: что известно
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РИА Новости Крым
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96
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запорожская область, обстрелы всу, происшествия, евгений балицкий, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали бригаду ремонтников в Запорожской области

Два работника энергопредприятия ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасам на Запорожье

11:08 20.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстатки реактивного боеприпаса
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники энергопредприятия в Запорожской области ранены при атаке ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, удар боевиков в четверг утром пришелся по селу Новое Токмакского.
"В момент атаки проводились ремонтные работы на подстанции. В результате повреждено оборудование. Два сотрудника предприятия "Таврия-Энерго" получили множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, угроза повторных атак сохраняется.
Утром 20 июня украинские боевики обстреляли село Сушаны Климовского района в Брянской области, пострадал мирный житель.
Минобороны ранее сообщили, что над пятью регионами России за ночь силы ПВО уничтожили и подавили 15 беспилотников. В результате массированной атаки в Республике Адыгея загорелась нефтебаза в поселке Энем. Резервуар с топливом тушат и на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. В Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ полностью разрушен дом, погибла женщина.
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Запорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииНовости
 
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