https://crimea.ria.ru/20240629/krymskiy-most-otkryt-1138451575.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Крымский мост открыт

Движение автомобильного транспорта на Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T22:58

2024-06-29T22:58

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ситуация на дорогах крыма

крым

тамань

краснодарский край

керчь

крымский мост

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта на Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.

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крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, тамань, краснодарский край, керчь, крымский мост, транспорт