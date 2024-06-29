В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений
Археологи в Крыму нашли мраморную плиту из жертвенного стола храма Зевса Генарха
© РИА Новости КрымНачальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На территории древнего городища Артезиан археологи обнаружили мраморную плиту из жертвенного стола, который находился в храме Зевса Генарха. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал профессор, доктор исторических наук, начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.
"Она как бы продолжает ту угловую плиту, которую мы нашли в 2021 году. Это часть жертвенного стола, такая же плита с овами – рельефным орнаментом, который идет вдоль фасада, с жемчужинками, с выделенными такими профилями", – рассказал археолог.
Это настоящие каменные кружева, которые очень хорошо сохранились. Помимо цельной плиты, было найдено несколько осколков. По словам Николая Винокурова, все они подлежат реставрации – из них и найденной ранее угловой плиты весом 300 килограммов можно сложить части жертвенного стола в его изначальном виде. Прежде всего мрамор предстоит отчистить от солей, которые откладывались на нем веками.
"Интересно то, что плита высечена из крепкого, абсолютно белого, очень чистого мрамора. Подобные находки есть на греческом острове Парос. Изготавливали ее там или сначала доставили сюда и обтесывали уже здесь – это вопрос открытый", – продолжил Винокуров.
"Собирали, как лего"
Стол, на котором приносились в том числе и человеческие жертвы Зевсу, собирали из частей примерно так же, как это делают современные мебельщики. В камне есть выемки для пиронов – металлических стержней, которые заливали расплавленным свинцом.
"Вот буковки, вырезанные специально для каменотесов, которые собирали эти конструкции, почти как лего. Это цифровые обозначения, помогающие состыковывать плиты между собой", – показывает Николай Винокуров.
Изначально этот жертвенный стол был расписан красками. В процессе реставрации ученые будут искать пигменты и, вероятно, смогут восстановить их первоначальный цвет. Реставрировать и хранить находки будут в лапидарии Восточно-Крымского музея-заповедника.
"В школе реставрации, которая действует при Восточно-Крымском музее, есть очень хорошие специалисты, и они вполне могут эти обломки скрепить, создать композиции. Тем более, что нам известны полностью размеры и как они строились", – объяснил археолог.
Где была зарыта абака
Помимо жертвенного стола, участники Артезианской экспедиции нашли на месте храма архитектурные детали из крымского известняка – абаку и, предположительно, фрагмент карниза.
"Абака – это плита, которая венчала колонну, и на ней, собственно, уже выстраивалась крыша. Здесь есть декоративные украшения, она имеет специальные вырезы под пироны. Эта поверхность обработана очень тщательно и хорошо для прилегания к верхней плите", – сказал Винокуров.
© РИА Новости КрымНачальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров
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Начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНиколай Винокуров показывает орнамент на жертвенном столе
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Николай Винокуров показывает орнамент на жертвенном столе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНа мраморной плите выемки для примыкания к другим плитам
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На мраморной плите выемки для примыкания к другим плитам
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымБуква – цифровое обозначение для каменотеса
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Буква – цифровое обозначение для каменотеса
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФирменный знак, своего рода "логотип" античного каменотеса на абаке
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Фирменный знак, своего рода "логотип" античного каменотеса на абаке
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТакие костяные "гвозди" применяли для растягивания шкур
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Такие костяные "гвозди" применяли для растягивания шкур
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМеталлическая чешуйка от доспеха
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Металлическая чешуйка от доспеха
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКаменные кружева с жемчужинками
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Каменные кружева с жемчужинками
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКаменные кружева с жемчужинками
9 из 9
Каменные кружева с жемчужинками
© РИА Новости Крым
1 из 9
Начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров
© РИА Новости Крым
2 из 9
Николай Винокуров показывает орнамент на жертвенном столе
© РИА Новости Крым
3 из 9
На мраморной плите выемки для примыкания к другим плитам
© РИА Новости Крым
4 из 9
Буква – цифровое обозначение для каменотеса
© РИА Новости Крым
5 из 9
Фирменный знак, своего рода "логотип" античного каменотеса на абаке
© РИА Новости Крым
6 из 9
Такие костяные "гвозди" применяли для растягивания шкур
© РИА Новости Крым
7 из 9
Металлическая чешуйка от доспеха
© РИА Новости Крым
8 из 9
Каменные кружева с жемчужинками
© РИА Новости Крым
9 из 9
Каменные кружева с жемчужинками
© РИА Новости Крым
В прошлый археологический сезон ученые обнаружили фундамент и около 10 тонн камней из кладки храма Зевса Генарха, построенного в период Боспорского царства при царе Фарнаке II (I век до н.э.). Этих камней вполне достаточно, чтобы попытаться из них восстановить храм в его первоначальном виде.
Кроме того, ими была обнаружена голова большой беломраморной статуи Зевса, алтари и посвятительные надписи царя Фарнака II. В одной из жертвенных ям также нашли терракотовую композицию веселого шествия в честь бога виноделия Диониса. Она состоит из нескольких больших вертикальных фигур, установленных на горизонтальном пласте глины.
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