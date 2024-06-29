https://crimea.ria.ru/20240629/v-krymu-arkheologi-nashli-fragment-mramornogo-stola-dlya-zhertvoprinosheniy-1138452875.html

В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений

В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений - РИА Новости Крым, 29.06.2024

В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений

На территории древнего городища Артезиан археологи обнаружили мраморную плиту из жертвенного стола, который находился в храме Зевса Генарха. Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T18:44

2024-06-29T18:44

2024-06-29T18:44

археология в крыму

эксклюзивы риа новости крым

история

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138457010_121:0:1623:845_1920x0_80_0_0_b946a14cfe080132d37df298d00cec2c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На территории древнего городища Артезиан археологи обнаружили мраморную плиту из жертвенного стола, который находился в храме Зевса Генарха. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал профессор, доктор исторических наук, начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.Это настоящие каменные кружева, которые очень хорошо сохранились. Помимо цельной плиты, было найдено несколько осколков. По словам Николая Винокурова, все они подлежат реставрации – из них и найденной ранее угловой плиты весом 300 килограммов можно сложить части жертвенного стола в его изначальном виде. Прежде всего мрамор предстоит отчистить от солей, которые откладывались на нем веками."Интересно то, что плита высечена из крепкого, абсолютно белого, очень чистого мрамора. Подобные находки есть на греческом острове Парос. Изготавливали ее там или сначала доставили сюда и обтесывали уже здесь – это вопрос открытый", – продолжил Винокуров."Собирали, как лего"Стол, на котором приносились в том числе и человеческие жертвы Зевсу, собирали из частей примерно так же, как это делают современные мебельщики. В камне есть выемки для пиронов – металлических стержней, которые заливали расплавленным свинцом.Изначально этот жертвенный стол был расписан красками. В процессе реставрации ученые будут искать пигменты и, вероятно, смогут восстановить их первоначальный цвет. Реставрировать и хранить находки будут в лапидарии Восточно-Крымского музея-заповедника."В школе реставрации, которая действует при Восточно-Крымском музее, есть очень хорошие специалисты, и они вполне могут эти обломки скрепить, создать композиции. Тем более, что нам известны полностью размеры и как они строились", – объяснил археолог.Где была зарыта абакаПомимо жертвенного стола, участники Артезианской экспедиции нашли на месте храма архитектурные детали из крымского известняка – абаку и, предположительно, фрагмент карниза.В прошлый археологический сезон ученые обнаружили фундамент и около 10 тонн камней из кладки храма Зевса Генарха, построенного в период Боспорского царства при царе Фарнаке II (I век до н.э.). Этих камней вполне достаточно, чтобы попытаться из них восстановить храм в его первоначальном виде.Кроме того, ими была обнаружена голова большой беломраморной статуи Зевса, алтари и посвятительные надписи царя Фарнака II. В одной из жертвенных ям также нашли терракотовую композицию веселого шествия в честь бога виноделия Диониса. Она состоит из нескольких больших вертикальных фигур, установленных на горизонтальном пласте глины.Читайте также на РИА Новости Крым:Монеты, "ювелирка" и колодцы: в городище под Керчью нашли редкие артефактыАртефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологовВ Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником

https://crimea.ria.ru/20240502/imperskaya-vizantiya-i-smysl-v-melochakh-kak-stroyat-novyy-khersones-1136748354.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, история, новости крыма, крым