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"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессии - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессии
"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессии - РИА Новости Крым, 28.08.2023
"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессии
В ходе раскопок античного городища Артезиан рядом с Чистопольем, в 20 км от Керчи, археологи нашли очередной интересный артефакт – композицию дионисийской... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-29T07:14
2023-08-28T21:49
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ходе раскопок античного городища Артезиан рядом с Чистопольем, в 20 км от Керчи, археологи нашли очередной интересный артефакт – композицию дионисийской процессии. Об этом сообщили в "Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике"."Во время исследования северной площадки, где ранее было обнаружено подбойное позднеантичное захоронение мужчины, пронзенного стрелой, открыта новая жертвенная яма. На ее дне находилась терракотовая композиция, которая намеренно была разбита массивной крышкой. От нее осталась только часть. Другая, скорее всего, будет обнаружена позже в соседних ямах", - говорится в сообщении.Артефакт собрали из множества обломков. В итоге, получилась дионисийская процессия из нескольких больших вертикальных фигур, которые установлены на горизонтальном пласте глины."Головной убор увенчан овальным жертвенным блюдом, возможно, для особых даров. Следов действия огня на чаше не прослежено. Справа от игрока на аулосе следовал в торжественной процессии, скорее всего, бык, - символ Диониса. От фигурки быка остались утрированные передние ноги. Судя по фрагментам, его удерживал слуга", - рассказали в музее.Предполагают, что композиция была создана в IV в. н. э. Артефакт дополнит экспозицию Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем нашли еще одного загадочного идолаСенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя БоспораМонеты, "ювелирка" и колодцы: в городище под Керчью нашли редкие артефакты
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"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессии

На античном городище Артезиан на востоке Крыма археологи нашли дионисийских персонажей

07:14 29.08.2023
 
© Артезианская археологическая экспедицияНа античном городище Артезиан на востоке Крыма археологи нашли дионисийских персонажей
На античном городище Артезиан на востоке Крыма археологи нашли дионисийских персонажей
© Артезианская археологическая экспедиция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ходе раскопок античного городища Артезиан рядом с Чистопольем, в 20 км от Керчи, археологи нашли очередной интересный артефакт – композицию дионисийской процессии. Об этом сообщили в "Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике".
"Во время исследования северной площадки, где ранее было обнаружено подбойное позднеантичное захоронение мужчины, пронзенного стрелой, открыта новая жертвенная яма. На ее дне находилась терракотовая композиция, которая намеренно была разбита массивной крышкой. От нее осталась только часть. Другая, скорее всего, будет обнаружена позже в соседних ямах", - говорится в сообщении.
Артефакт собрали из множества обломков. В итоге, получилась дионисийская процессия из нескольких больших вертикальных фигур, которые установлены на горизонтальном пласте глины.
По словам археологов, лучше всего сохранился веселый мужской дионисийский персонаж. Он играет на аулосе - сдвоенном духовом музыкальном инструменте. Его голова пышно украшена. Детали лица, одежды выполнены явно опытным мастером, но в примитивисткой манере, которая была характерна для местной коропластики позднеантичного времени.
"Головной убор увенчан овальным жертвенным блюдом, возможно, для особых даров. Следов действия огня на чаше не прослежено. Справа от игрока на аулосе следовал в торжественной процессии, скорее всего, бык, - символ Диониса. От фигурки быка остались утрированные передние ноги. Судя по фрагментам, его удерживал слуга", - рассказали в музее.
Предполагают, что композиция была создана в IV в. н. э. Артефакт дополнит экспозицию Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
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