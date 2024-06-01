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В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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https://crimea.ria.ru/20240601/v-krymu-startuet-sezon-arkheologicheskikh-raskopok-kak-stat-ikh-uchastnikom-1137757031.html
В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником
В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником - РИА Новости Крым, 01.06.2024
В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником
С начала лета в Крыму стартует сезон археологических раскопок. Где они проводятся, как стать их участником и к каким условиям экспедиции нужно быть готовым, РИА РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T22:03
2024-06-01T22:03
эксклюзивы риа новости крым
крым
археология в крыму
история
раскопки
ран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала лета в Крыму стартует сезон археологических раскопок. Где они проводятся, как стать их участником и к каким условиям экспедиции нужно быть готовым, РИА Новости Крым рассказали заместитель генерального директора Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника (ВКИКМЗ) Наталья Быковская и директор Центра археологических исследований, начальник Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) МПГУ профессор Николай Винокуров.Научные и спасательные раскопки"Ежегодно в Восточном Крыму работает более десяти только плановых научных экспедиций, исследующих археологические памятники. Кроме того, работают также экспедиции, которые проводят спасательные раскопки, предваряя строительные работы, – их довольно много", – рассказывает Наталья Быковская.По ее словам, каждый год в поле по всему Крыму от Керчи до Херсонеса, в том числе и на юго-западное побережье Керченского полуострова, выезжают экспедиции Института археологии Крыма РАН.Как правило, в июле-августе приезжает экспедиция Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва), проводить раскопки на городище Пантикапей в Керчи. В летний сезон на полуострове работает также Восточно-Крымская экспедиция Института археологии РАН."Будут ли в этом году в нашем городе работать экспедиции Государственного Эрмитажа, пока точной информации нет. В прошлом году из эрмитажных экспедиций приехала только одна – на городище Мирмекий, хотя традиционно они исследуют несколько памятников, в том числе городище Нимфей", – уточняет историк.Новости о предстоящих работах экспедиции размещают на своих официальных сайтах и в соцсетях, за информацией можно также обратиться в музейное или научное учреждение, которое организует археологические раскопки. По словам Натальи Быковской, условия, в которых предстоит работать, как правило, у всех разные, и зависят в том числе от того, где экспедиция ставит базовый лагерь.В научные экспедиции приглашаются, как правило, волонтеры. Если же вы увидели объявление с выплатой заработной платы, то, вероятнее всего, это спасательные археологические раскопки, которые финансируются строительными фирмами."Основная их задача – археологические раскопки перед производством строительных работ. Так, например, строились подходы к Крымскому мосту, сам Крымский мост, трасса Таврида, проводились коммуникации в Героевке", – объясняет Наталья Быковская.Уникальность городища АртезианАртезианская археологическая экспедиция МПГУ, которая работает в 20 километрах от Керчи, в поселке Чистополье, практически готова к началу очередного сезона.Городище Артезиан – важный и интересный археологический объект в Восточном Крыму. В этом году будет уже 37-й полевой сезон экспедиции, которая занимается его исследованием. Открыт памятник был еще раньше – в 1986 году.Самое основное и замечательное открытие на городище Артезиан, по словам руководителя экспедиции, слой пожара Боспоро-римской войны 44/45-49 годов. Это единственный памятник, который дал привязку к начальному этапу войны, четко датированным осенью 47 г. н.э.В прошлом году на Артезиане археологи раскопали на южном теменосе (священной территории) фундаменты и десятки тонн архитектурных деталей храма Зевса Генарха дорического ордера, голову большой беломраморной статуи Зевса, алтари, посвятительные надписи царя Фарнака II второй половины I века до н. э."В этом году будем продолжать работать на южной и северной частях городища. Каждый новый раскопочный сезон приносит необычные открытия. Но я никогда не жду сенсаций, потому что награда и сенсация это уже то, что ты выехал в поле", – говорит начальник экспедиции.В дальнейших планах – на городище и некрополе Артезиан создать археологический парк и музей под открытым небом. Работать на раскопе в этом году пока планируют до конца сентября.Условия полевого лагеряВ Артезианской археологической экспедиции за сезон участвуют порядка 300-400 археологов как опытных, так и новичков. Лагерь же рассчитан на одновременную работу до 120-150 человек. В этом году снова ждут волонтеров. Николай Винокуров шутит, что принимают всех, кроме грудных младенцев.Принять участие в раскопках можно и семьями, организованными группами. Чаще всего, по словам Николая Винокурова, в экспедиции хотят попасть молодые люди, но рады и пожилым: ограничений по возрасту нет, так как для всех есть посильные виды деятельности.Николай Винокуров рассказал, что за годы экспедиций здесь сложились несколько десятков семей, в которых родились дети. Сюда уже приезжают внуки, которым рассказывают, как познакомились их бабушка с дедушкой.На археологическую практику здесь также принимают учащихся и студентов. В экспедиции действует полевая археологическая школа "Европейский Боспор", где обучают всем видам археологических работ, проводят и повышение квалификации специалистов."Из нашей экспедиции вышло несколько десятков профессиональных археологов. Некоторые пришли сюда в юном возрасте, а сейчас руководят своими экспедициями", – делится директор Центра археологических исследований.Работают на раскопках шесть дней, в воскресенье – выходной. Подъем в 5 утра, в 5:30 завтрак, в 6:00 приступают к раскопу. Длится рабочий день семь часов. Есть перерыв на полдник.Палатки и спальники нужно привозить свои. В сборных стационарных конструкциях лагеря описывают и реставрируют находки, хранят инвентарь и все необходимое для комфортной полевой экспедиционной жизни. Имеются также специальный кухонный блок, чайный домик, где встречают гостей, лекционный зал, безопасная костровая зона.Чтобы попасть на раскопки в ААЭ, нужно зайти на сайт экспедиции или на ее страницу Вконтакте, прочитать условия, заполнить анкету, забронировать место, и можно приезжать.Николай Винокуров признался, что в этом году у них, к большому сожалению, нет финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессииПод Симферополем нашли еще одного загадочного идола
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Анна Карпенко
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крым, археология в крыму, история, раскопки, ран
В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником

Как стать участником археологических экспедиций в Крыму

22:03 01.06.2024
 
© Фото Артезианской археологической экспедицииАрхеологическая экспедиция в Крыму
Археологическая экспедиция в Крыму
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала лета в Крыму стартует сезон археологических раскопок. Где они проводятся, как стать их участником и к каким условиям экспедиции нужно быть готовым, РИА Новости Крым рассказали заместитель генерального директора Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника (ВКИКМЗ) Наталья Быковская и директор Центра археологических исследований, начальник Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) МПГУ профессор Николай Винокуров.

Научные и спасательные раскопки

"Ежегодно в Восточном Крыму работает более десяти только плановых научных экспедиций, исследующих археологические памятники. Кроме того, работают также экспедиции, которые проводят спасательные раскопки, предваряя строительные работы, – их довольно много", – рассказывает Наталья Быковская.
По ее словам, каждый год в поле по всему Крыму от Керчи до Херсонеса, в том числе и на юго-западное побережье Керченского полуострова, выезжают экспедиции Института археологии Крыма РАН.

"В этом году такая экспедиция планирует работать на Кыз-Ауле. У экспедиции есть свой сайт, на котором можно познакомиться с информацией о памятнике – Некрополе Кыз-Аула, об условиях проживания в экспедиции, заполнить анкету волонтера", – добавляет Наталья Быковская.

Как правило, в июле-августе приезжает экспедиция Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва), проводить раскопки на городище Пантикапей в Керчи. В летний сезон на полуострове работает также Восточно-Крымская экспедиция Института археологии РАН.
"Будут ли в этом году в нашем городе работать экспедиции Государственного Эрмитажа, пока точной информации нет. В прошлом году из эрмитажных экспедиций приехала только одна – на городище Мирмекий, хотя традиционно они исследуют несколько памятников, в том числе городище Нимфей", – уточняет историк.
Новости о предстоящих работах экспедиции размещают на своих официальных сайтах и в соцсетях, за информацией можно также обратиться в музейное или научное учреждение, которое организует археологические раскопки. По словам Натальи Быковской, условия, в которых предстоит работать, как правило, у всех разные, и зависят в том числе от того, где экспедиция ставит базовый лагерь.

"Например, у экспедиции, ведущей раскопки на Пантикапее, проживание организовано в частном секторе. На Мирмекии – палаточный лагерь вблизи памятника, Кыз-Аульская экспедиция Института археологии Крыма размещает палатки в поле", – уточняет заместитель гендиректора Музея заповедника.

В научные экспедиции приглашаются, как правило, волонтеры. Если же вы увидели объявление с выплатой заработной платы, то, вероятнее всего, это спасательные археологические раскопки, которые финансируются строительными фирмами.
"Основная их задача – археологические раскопки перед производством строительных работ. Так, например, строились подходы к Крымскому мосту, сам Крымский мост, трасса Таврида, проводились коммуникации в Героевке", – объясняет Наталья Быковская.

Уникальность городища Артезиан

Артезианская археологическая экспедиция МПГУ, которая работает в 20 километрах от Керчи, в поселке Чистополье, практически готова к началу очередного сезона.
"Мы с 14 мая ставим полевой лагерь экспедиции. Он оборудован всем необходимым. Собираем специальные хозяйственные и жилые блоки на бетонных основаниях", – рассказывает Николай Винокуров.
Городище Артезиан – важный и интересный археологический объект в Восточном Крыму. В этом году будет уже 37-й полевой сезон экспедиции, которая занимается его исследованием. Открыт памятник был еще раньше – в 1986 году.
Самое основное и замечательное открытие на городище Артезиан, по словам руководителя экспедиции, слой пожара Боспоро-римской войны 44/45-49 годов. Это единственный памятник, который дал привязку к начальному этапу войны, четко датированным осенью 47 г. н.э.

"Найдены уникальные артефакты, в том числе надписи, римское и боспорское вооружение, ювелирные украшения, бытовая утварь, орудия труда, большое количество терракотовых фигурок, уникальные римские и боспорские монеты", – перечислил археолог.

В прошлом году на Артезиане археологи раскопали на южном теменосе (священной территории) фундаменты и десятки тонн архитектурных деталей храма Зевса Генарха дорического ордера, голову большой беломраморной статуи Зевса, алтари, посвятительные надписи царя Фарнака II второй половины I века до н. э.
"В этом году будем продолжать работать на южной и северной частях городища. Каждый новый раскопочный сезон приносит необычные открытия. Но я никогда не жду сенсаций, потому что награда и сенсация это уже то, что ты выехал в поле", – говорит начальник экспедиции.
В дальнейших планах – на городище и некрополе Артезиан создать археологический парк и музей под открытым небом. Работать на раскопе в этом году пока планируют до конца сентября.

Условия полевого лагеря

В Артезианской археологической экспедиции за сезон участвуют порядка 300-400 археологов как опытных, так и новичков. Лагерь же рассчитан на одновременную работу до 120-150 человек. В этом году снова ждут волонтеров. Николай Винокуров шутит, что принимают всех, кроме грудных младенцев.

"Однажды у нас даже работала женщина на девятом месяце беременности. Вероятно, хотела родить прямо на Артезиане. Но, к счастью, этого не случилось. А если серьезно, то главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью – обязательна справка от врача", – обращает внимание начальник экспедиции.

Принять участие в раскопках можно и семьями, организованными группами. Чаще всего, по словам Николая Винокурова, в экспедиции хотят попасть молодые люди, но рады и пожилым: ограничений по возрасту нет, так как для всех есть посильные виды деятельности.
Николай Винокуров рассказал, что за годы экспедиций здесь сложились несколько десятков семей, в которых родились дети. Сюда уже приезжают внуки, которым рассказывают, как познакомились их бабушка с дедушкой.
На археологическую практику здесь также принимают учащихся и студентов. В экспедиции действует полевая археологическая школа "Европейский Боспор", где обучают всем видам археологических работ, проводят и повышение квалификации специалистов.
"Из нашей экспедиции вышло несколько десятков профессиональных археологов. Некоторые пришли сюда в юном возрасте, а сейчас руководят своими экспедициями", – делится директор Центра археологических исследований.
Работают на раскопках шесть дней, в воскресенье – выходной. Подъем в 5 утра, в 5:30 завтрак, в 6:00 приступают к раскопу. Длится рабочий день семь часов. Есть перерыв на полдник.
"Если говорить об условиях, то это полевой лагерь, питание четырехразовое. Вода артезианская, минеральная, душевые без ограничений. Люди живут в палатках, питаются в столовой – большом бунгало. Есть места в ореховой роще, где можно отдохнуть после раскопа", – добавляет Николай Винокуров.
Палатки и спальники нужно привозить свои. В сборных стационарных конструкциях лагеря описывают и реставрируют находки, хранят инвентарь и все необходимое для комфортной полевой экспедиционной жизни. Имеются также специальный кухонный блок, чайный домик, где встречают гостей, лекционный зал, безопасная костровая зона.
Чтобы попасть на раскопки в ААЭ, нужно зайти на сайт экспедиции или на ее страницу Вконтакте, прочитать условия, заполнить анкету, забронировать место, и можно приезжать.
Николай Винокуров признался, что в этом году у них, к большому сожалению, нет финансирования.

"Мы пока без грантов и стороннего финансирования. Выехали сейчас практически на личные средства. Поэтому волонтерам придется самим оплатить питание в лагере", – сказал начальник экспедиции.

© Фото Артезианской археологической экспедицииМесто раскопок
Место раскопок
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Место раскопок
© Фото Артезианской археологической экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедицииНайдены уникальные артефакты
Найдены уникальные артефакты
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Найдены уникальные артефакты
© Фото Артезианской археологической экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедицииМесто раскопок
Место раскопок
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Место раскопок
© Фото Артезианской археологической экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедицииБытовая утварь, найденная в экспедиции
Бытовая утварь, найденная в экспедиции
4 из 5
Бытовая утварь, найденная в экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедицииПолевой лагерь экспедиции
Полевой лагерь экспедиции
5 из 5
Полевой лагерь экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедиции
1 из 5
Место раскопок
© Фото Артезианской археологической экспедиции
2 из 5
Найдены уникальные артефакты
© Фото Артезианской археологической экспедиции
3 из 5
Место раскопок
© Фото Артезианской археологической экспедиции
4 из 5
Бытовая утварь, найденная в экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедиции
5 из 5
Полевой лагерь экспедиции
© Фото Артезианской археологической экспедиции
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