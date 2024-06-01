https://crimea.ria.ru/20240601/v-krymu-startuet-sezon-arkheologicheskikh-raskopok-kak-stat-ikh-uchastnikom-1137757031.html

В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником

В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником - РИА Новости Крым, 01.06.2024

В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником

С начала лета в Крыму стартует сезон археологических раскопок. Где они проводятся, как стать их участником и к каким условиям экспедиции нужно быть готовым, РИА РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T22:03

2024-06-01T22:03

2024-06-01T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. С начала лета в Крыму стартует сезон археологических раскопок. Где они проводятся, как стать их участником и к каким условиям экспедиции нужно быть готовым, РИА Новости Крым рассказали заместитель генерального директора Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника (ВКИКМЗ) Наталья Быковская и директор Центра археологических исследований, начальник Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) МПГУ профессор Николай Винокуров.Научные и спасательные раскопки"Ежегодно в Восточном Крыму работает более десяти только плановых научных экспедиций, исследующих археологические памятники. Кроме того, работают также экспедиции, которые проводят спасательные раскопки, предваряя строительные работы, – их довольно много", – рассказывает Наталья Быковская.По ее словам, каждый год в поле по всему Крыму от Керчи до Херсонеса, в том числе и на юго-западное побережье Керченского полуострова, выезжают экспедиции Института археологии Крыма РАН.Как правило, в июле-августе приезжает экспедиция Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (г. Москва), проводить раскопки на городище Пантикапей в Керчи. В летний сезон на полуострове работает также Восточно-Крымская экспедиция Института археологии РАН."Будут ли в этом году в нашем городе работать экспедиции Государственного Эрмитажа, пока точной информации нет. В прошлом году из эрмитажных экспедиций приехала только одна – на городище Мирмекий, хотя традиционно они исследуют несколько памятников, в том числе городище Нимфей", – уточняет историк.Новости о предстоящих работах экспедиции размещают на своих официальных сайтах и в соцсетях, за информацией можно также обратиться в музейное или научное учреждение, которое организует археологические раскопки. По словам Натальи Быковской, условия, в которых предстоит работать, как правило, у всех разные, и зависят в том числе от того, где экспедиция ставит базовый лагерь.В научные экспедиции приглашаются, как правило, волонтеры. Если же вы увидели объявление с выплатой заработной платы, то, вероятнее всего, это спасательные археологические раскопки, которые финансируются строительными фирмами."Основная их задача – археологические раскопки перед производством строительных работ. Так, например, строились подходы к Крымскому мосту, сам Крымский мост, трасса Таврида, проводились коммуникации в Героевке", – объясняет Наталья Быковская.Уникальность городища АртезианАртезианская археологическая экспедиция МПГУ, которая работает в 20 километрах от Керчи, в поселке Чистополье, практически готова к началу очередного сезона.Городище Артезиан – важный и интересный археологический объект в Восточном Крыму. В этом году будет уже 37-й полевой сезон экспедиции, которая занимается его исследованием. Открыт памятник был еще раньше – в 1986 году.Самое основное и замечательное открытие на городище Артезиан, по словам руководителя экспедиции, слой пожара Боспоро-римской войны 44/45-49 годов. Это единственный памятник, который дал привязку к начальному этапу войны, четко датированным осенью 47 г. н.э.В прошлом году на Артезиане археологи раскопали на южном теменосе (священной территории) фундаменты и десятки тонн архитектурных деталей храма Зевса Генарха дорического ордера, голову большой беломраморной статуи Зевса, алтари, посвятительные надписи царя Фарнака II второй половины I века до н. э."В этом году будем продолжать работать на южной и северной частях городища. Каждый новый раскопочный сезон приносит необычные открытия. Но я никогда не жду сенсаций, потому что награда и сенсация это уже то, что ты выехал в поле", – говорит начальник экспедиции.В дальнейших планах – на городище и некрополе Артезиан создать археологический парк и музей под открытым небом. Работать на раскопе в этом году пока планируют до конца сентября.Условия полевого лагеряВ Артезианской археологической экспедиции за сезон участвуют порядка 300-400 археологов как опытных, так и новичков. Лагерь же рассчитан на одновременную работу до 120-150 человек. В этом году снова ждут волонтеров. Николай Винокуров шутит, что принимают всех, кроме грудных младенцев.Принять участие в раскопках можно и семьями, организованными группами. Чаще всего, по словам Николая Винокурова, в экспедиции хотят попасть молодые люди, но рады и пожилым: ограничений по возрасту нет, так как для всех есть посильные виды деятельности.Николай Винокуров рассказал, что за годы экспедиций здесь сложились несколько десятков семей, в которых родились дети. Сюда уже приезжают внуки, которым рассказывают, как познакомились их бабушка с дедушкой.На археологическую практику здесь также принимают учащихся и студентов. В экспедиции действует полевая археологическая школа "Европейский Боспор", где обучают всем видам археологических работ, проводят и повышение квалификации специалистов."Из нашей экспедиции вышло несколько десятков профессиональных археологов. Некоторые пришли сюда в юном возрасте, а сейчас руководят своими экспедициями", – делится директор Центра археологических исследований.Работают на раскопках шесть дней, в воскресенье – выходной. Подъем в 5 утра, в 5:30 завтрак, в 6:00 приступают к раскопу. Длится рабочий день семь часов. Есть перерыв на полдник.Палатки и спальники нужно привозить свои. В сборных стационарных конструкциях лагеря описывают и реставрируют находки, хранят инвентарь и все необходимое для комфортной полевой экспедиционной жизни. Имеются также специальный кухонный блок, чайный домик, где встречают гостей, лекционный зал, безопасная костровая зона.Чтобы попасть на раскопки в ААЭ, нужно зайти на сайт экспедиции или на ее страницу Вконтакте, прочитать условия, заполнить анкету, забронировать место, и можно приезжать.Николай Винокуров признался, что в этом году у них, к большому сожалению, нет финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции"Веселый" артефакт: под Керчью нашли композицию дионисийской процессииПод Симферополем нашли еще одного загадочного идола

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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