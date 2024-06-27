https://crimea.ria.ru/20240627/glava-komi-rasskazal-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-krushenii-poezda-1138395758.html
Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
Состояние 14-летней девочки, которая находилась в одном из вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельсов, остается крайне... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T10:54
2024-06-27T10:54
2024-06-27T10:54
республика коми
происшествия
поезд
владимир уйба
здравоохранение в россии
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Состояние 14-летней девочки, которая находилась в одном из вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельсов, остается крайне тяжелым. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.По его словам, ребенка вместе с родителями вертолетом отправят на лечение в Сыктывкар. Вместе с семьей отправится еще один пострадавший – мужчина, у которого компрессионный перелом позвоночника. Его состояние остается удовлетворительным, но ему требуется более высокий уровень медицинского лечения.Состояние остальных пострадавших расценивается врачами как удовлетворительное.Оценивая спасательную операцию, он уточнил, что все службы сработали очень хорошо с учетом того, что в районе крушения поезда нет автомобильной дороги, невозможно подъехать на транспорте. "Поэтому возможно было организовать только спасательный поезд, что и было сделано", - сказал он.В среду вечером девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми.Предварительно известно, что причиной крушения стал подмыв полотна из-за сильных дождей. Всего в составе было 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек.В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации.
https://crimea.ria.ru/20240627/na-meste-krusheniya-passazhirskogo-poezda-v-komi-obnaruzheny-dvoe-pogibshikh--1138393248.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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республика коми, происшествия, поезд, владимир уйба, здравоохранение в россии, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости
Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
После крушения поезда в Коми 14-летняя девочка остается в крайне тяжелом состоянии – Уйба
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Состояние 14-летней девочки, которая находилась в одном из вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельсов, остается крайне тяжелым. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.
По его словам, ребенка вместе с родителями вертолетом отправят на лечение в Сыктывкар.
"У нее состояние крайне тяжелое, а у ее родителей удовлетворительное", - сказал Уйба в своем видеообращении, опубликованном в ТГ-канале
Вместе с семьей отправится еще один пострадавший – мужчина, у которого компрессионный перелом позвоночника. Его состояние остается удовлетворительным, но ему требуется более высокий уровень медицинского лечения.
Состояние остальных пострадавших расценивается врачами как удовлетворительное.
"Двух человек из Интинской ЦРБ вертолетом доставили в Воркуту, поскольку они местные, воркутинские, и по состоянию здоровья не требуют особого уровня медицинской помощи. Всю необходимую помощь им окажут в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи", - отметил глава республики.
Оценивая спасательную операцию, он уточнил, что все службы сработали очень хорошо с учетом того, что в районе крушения поезда нет автомобильной дороги, невозможно подъехать на транспорте.
"Поэтому возможно было организовать только спасательный поезд, что и было сделано", - сказал он.
В среду вечером девять вагонов
пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. ЧП произошло вскоре после отъезда от станции Инта в Республике Коми.
Предварительно известно, что причиной крушения стал подмыв полотна из-за сильных дождей. Всего в составе было 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека. По информации помощника главы Минздрава России, пострадали до 46 человек
, трое находятся в тяжелом состоянии.
На месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск нашли тела двух человек.
В Республике Коми после крушения поезда Воркута-Новороссийск введен режим чрезвычайной ситуации
.