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ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие

ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.06.2024

ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие

Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает глава городского округа Сергей... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T20:32

2024-06-21T20:32

2024-06-21T20:39

луганская народная республика (лнр)

новости

происшествия

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скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает глава городского округа Сергей Колягин.По информации Колягина, в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться. На месте в настоящее время продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.Данные по пострадавшим еще будут уточняться.7 июня был атакован ВСУ Луганск. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. 6 человек погибли, еще 60 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, новые регионы россии, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу