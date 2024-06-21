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ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие
ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.06.2024
ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие
Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает глава городского округа Сергей... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T20:32
2024-06-21T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает глава городского округа Сергей Колягин.По информации Колягина, в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться. На месте в настоящее время продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.Данные по пострадавшим еще будут уточняться.7 июня был атакован ВСУ Луганск. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. 6 человек погибли, еще 60 получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
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луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, новые регионы россии, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие

Три человека пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в ЛНР

20:32 21.06.2024 (обновлено: 20:39 21.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Первомайске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает глава городского округа Сергей Колягин.

"В результате сегодняшнего обстрела города серьезные повреждения получил многоквартирный дом №3 на квартале 60 лет СССР. Медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим. У всех троих диагностирована акубаротравма", – написал он в Telegram-канале.

По информации Колягина, в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться. На месте в настоящее время продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.
Данные по пострадавшим еще будут уточняться.
7 июня был атакован ВСУ Луганск. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. 6 человек погибли, еще 60 получили ранения.
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