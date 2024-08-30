https://crimea.ria.ru/20240830/skomkannyy-debyut-chto-pokazala-poterya-f-16-na-ukraine-i-k-chemu-privedet-1140003290.html

Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведет

Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведет - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведет

Потеря на Украине первого переданного США истребителя F-16 американцы могут использовать как аргумент в пользу того, чтобы притормозить поставку этих самолетов... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T16:39

2024-08-30T16:39

2024-08-30T16:39

мнения

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

самолеты f-16

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 30 авг – РИА Новости Крым. Потеря на Украине первого переданного США истребителя F-16 американцы могут использовать как аргумент в пользу того, чтобы притормозить поставку этих самолетов Киеву. Но даже если она продолжится, подобные случаи с потерей западных истребителей имеют все шансы быть поставленными на поток. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Скомканный "дебют"Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что на Украине в понедельник, 26 августа, разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о гибели летчика, проходившего обучение на F-16, во время выполнения боевого задания. В Генштабе Украины подтвердили потерю истребителя и пилота, завив о назначении специальной комиссии минобороны для выяснения причин ЧП. В качестве наиболее вероятной причины крушения американская пресса со ссылкой на источники называла ошибку пилота, который не справился с управлением. В Пентагоне подтвердить это отказались, отметив, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой принять участие в расследовании происшествия.Инцидент привел к скандалу во властных структурах Украины на фоне того, что депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об уничтожении F-16 самими ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. "F-16 был сбит из-за дискоординации между подразделениями", – написала нардеп.Всякий раз с получением нового вооружения от Запада Киев всеми силами старался показать его эффективность и доказать преимущество ВСУ на поле боя, доставляя на первых порах российским военным некоторые трудности, отметил эксперт. Однако в данном случае "дебют" F-16 оказался совершенно скомканным", несмотря на то, как долго и много говорилось об этих самолетах как о супероружии – и это серьезный удар для киевского руководства, заметил Никифоров.Повторению бытьПо мнению Никифорова, инцидент теперь может быть использован США как аргумент в пользу того, чтобы притормозить поставку F-16 на Украину.Эксперт отметил, что в США далеко не все в восторге от того, что самолеты надо поставлять. И та сторона, которая скептически относилась к передаче, получает дополнительные аргументы, отметил он.Но даже если поставки продолжатся, по мнению эксперта, есть все основания полагать, что случаи потери у противника самолетов F-16 могут быть поставлены на поток."F-16 предназначен для того, чтобы, в том числе, работать в качестве части системы противовоздушной обороны для определенных операций. Но вписать его общую систему ПВО у украинской стороны не было ни времени, ни опыта. И самое главное – нет достаточно опытных специалистов, чтобы работать именно с этой техникой", – сказал Никифоров.Эксперт также подчеркнул, что F-16 уступают российским машинам, которые действуют в системе ВКС РФ. И если F-16 смогут доставить неприятности российским военным, то как и любое другое их оружие, – не повлияв на ход СВО.Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о прибытии на Украину западных самолетов F-16 в начале августа. До этого журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. По данным газеты Telegraph, Украина 31 июля совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма Нидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

https://crimea.ria.ru/20240731/geroy-rossii-sprognoziroval-sudbu-amerikanskikh-f-16-na-pole-boya-1139258290.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), потери всу