https://crimea.ria.ru/20240831/ssha-otkazalis-otpravlyat-spetsialistov-na-ukrainu-dlya-obsluzhivaniya-f-16-1140022950.html

США отказались отправлять специалистов на Украину для обслуживания F-16

США отказались отправлять специалистов на Украину для обслуживания F-16 - РИА Новости Крым, 31.08.2024

США отказались отправлять специалистов на Украину для обслуживания F-16

Власти США отказались отправлять американских специалистов на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, рассчитывая, что эту РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T11:24

2024-08-31T11:24

2024-08-31T11:24

самолеты f-16

новости

сша

в мире

поставки западного оружия украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130925592_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_6d85a84a63b45aebe8dfcb93324348f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Власти США отказались отправлять американских специалистов на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность, рассчитывая, что эту функцию возьмут на себя европейские союзники Киева. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РИА Новости.По словам собеседников издания, совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие посчитали, что сейчас это слишком рискованно. При это сообщается, что вся надежда возлагается на европейских подрядчиков, которые возьмут на себя если не всю, то большую часть ответственности за обслуживание F-16.В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на источники в чиновничьих кругах сообщила, что истребитель F-16 мог быть сбит огнем американского зенитного ракетного комплекса Patriot, находящегося на вооружении ВСУ. При это не исключается версия механических неисправностей и ошибки пилота.Ранее СМИ сообщили, что на Украине в понедельник, 26 августа, разбился первый полученный от США истребитель F-16. Впоследствии в генштабе ВСУ подтвердили эту информацию, сообщив, что при заходе на цель самолет потерпел крушение, а его пилот погиб. Причины крушения выясняет специальная комиссия. По предварительным данным, крушение произошло из-за ошибки пилота.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбит ракетой ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета.Владимир Зеленский спустя несколько дней после крушения истребителя отправил в отставку командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.*внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый РосфинмониторингомЧитайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле бояИстребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, новости, сша, в мире, поставки западного оружия украине, украина