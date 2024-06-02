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Армия России рвет оборону ВСУ: уничтожены 1,5 тысячи боевиков

Армия России рвет оборону ВСУ: уничтожены 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Армия России рвет оборону ВСУ: уничтожены 1,5 тысячи боевиков

Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, ВСУ потеряли порядка 1500 боевиков, а также военную технику, в том числе... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T12:52

2024-06-02T12:52

2024-06-02T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в зоне спецоперации за сутки отразили 16 контратак противника, ВСУ потеряли порядка 1500 боевиков, а также военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше всего контратак пресечено подразделениями группировки войск "Север", бойцы которого продолжили продвижение в глубину обороны противника."Отразили семь контратак. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР Stryker производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, в числе уничтоженной военной техники – 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.Три контратаки успешно отражены подразделениями группировки войск "Запад". Киев потерял до 465 военнослужащих. Уничтожена военная техника, среди которой 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании.Положение по переднему краю улучшили подразделения "Южной" группировки войск, которые отразили контратаку формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка ДНР. Потери противника составили до 290 военнослужащих."В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании и три 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.Населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики освободили подразделения группировки войск "Центр". Российские военные отразили пять контратак. Украина потеряла свыше 360 военнослужащих, а также военную технику, в том числе, 155-мм гаубицу М777 производства США.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток", которые нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны и 23-й бригады охраны президента Украины в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное ДНР.ВС РФ ликвидировали до 125 военнослужащих и военную технику, среди которой 155-мм гаубица М198 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.В результате действий подразделений группировки войск "Днепр" ВСУ потеряли до 70 военнослужащих. В числе уничтоженной военной техники 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены два украинских самолета МиГ-29 и 23 снаряда HIMARSАрмия России наступает: суточные потери ВСУ превысили 1800 человек25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУ

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