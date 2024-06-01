Армия России наступает: суточные потери ВСУ превысили 1800 человек
Суточные потери ВСУ превысили 1800 человек – Армия России наступает на разных направлениях
14:27 01.06.2024 (обновлено: 14:41 01.06.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и улучшили положение по переднему краю, освобождая ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой народной республики", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что противник потерял здесь свыше 660 военнослужащих.
Тем временем в течение суток подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
В ходе боев российские подразделения разбили противника в районе населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково в Харьковской области.
В частности, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Провальными для ВСУ стали также пять попыток контратаковать, которые предприняли штурмовые группы 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии под Старицей и Волчанском.
Потери вражеской армии составили до 240 военнослужащих.
Кроме того, тактическое положение армии России в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике улучшили подразделения группировки войск "Центр".
Российские бойцы нанесли поражение формированиям 23-й, 27-й, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны, отразив за сутки шесть контратак противника в районе Новоалександровки, Уманского, Новгородского и Новопокровского, предпринятые штурмовыми группами четырех бригад ВСУ (24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной).
Потери противника составили до 330 военнослужащих.
Более выгодные рубежи на протяжении суток заняли подразделения группировок войск "Запад" и "Восток".
В ходе освободительных боев нанесено поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения ("Азов"*) под Новоегоровкой в Харьковской области. Под Серебрянкой и Григоровкой в ДНР, а также в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка в Донецкой Народной Республике разбиты подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны.
Контратака, предпринятая силами штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике успешно отражена, добавили в Минобороны.
Совокупно на данных участках фронта противник за сутки потерял более 570 человек.
Также отмечается, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районе Степногорска в Запорожской области и Тягинк и в Херсонской области. Потери ВСУ здесь составили более 40 военнослужащих.
Всего за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 116 районах. В том числе ударив по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили о нанесении высокоточным оружием группового удара по объектам энергетики Украины в ответ на попытки ВСУ атаковать такие объекты западным оружием на территории России.
Контратака, предпринятая силами штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике успешно отражена, добавили в Минобороны.
Совокупно на данных участках фронта противник за сутки потерял более 570 человек.
Также отмечается, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районе Степногорска в Запорожской области и Тягинк и в Херсонской области. Потери ВСУ здесь составили более 40 военнослужащих.
Всего за сутки ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 116 районах. В том числе ударив по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили о нанесении высокоточным оружием группового удара по объектам энергетики Украины в ответ на попытки ВСУ атаковать такие объекты западным оружием на территории России.
*Запрещенная в России террористическая организация
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