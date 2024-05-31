https://crimea.ria.ru/20240531/68-provalnykh-kontratak-vsu-poteryali-pochti-11-tysyach-boevikov-za-nedelyu-1137762142.html

68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю

68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 31.05.2024

68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю

Вооруженные силы России за неделю отразили 68 атак украинских боевиков в зоне спецоперации. Украина потеряла порядка 10 900 военнослужащих, склад боеприпасов и... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T17:06

2024-05-31T17:06

2024-05-31T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 68 атак украинских боевиков в зоне спецоперации. Украина потеряла порядка 10 900 военнослужащих, склад боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше всего контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.Также, по информации военного ведомства, были разбиты 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град" и 51 орудие полевой артиллерии.20 контратак отразили за неделю подразделения группировки войск "Север" и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 1740 военнослужащих и военную технику, в том числе 8 боевых машин РСЗО "Град" и Vampire.11 контратак успешно отразили подразделения группировки войск "Запад". Российские военнослужащие освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 2310 боевиков. Среди уничтоженной военной техники 30 орудий полевой артиллерии, из которых 14 - западного производства.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны.Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток". Киев лишился 920 боевиков и военной техники, в том числе 18 орудий полевой артиллерии. Пять из них – западного производства.До 325 военнослужащих противник потерял в результате действий подразделения группировки войск "Днепр". Также были уничтожены три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУПотери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

харьковская область

херсонская область

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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр)