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68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю
68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 31.05.2024
68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю
Вооруженные силы России за неделю отразили 68 атак украинских боевиков в зоне спецоперации. Украина потеряла порядка 10 900 военнослужащих, склад боеприпасов и... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T17:06
2024-05-31T17:06
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 68 атак украинских боевиков в зоне спецоперации. Украина потеряла порядка 10 900 военнослужащих, склад боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.Больше всего контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.Также, по информации военного ведомства, были разбиты 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град" и 51 орудие полевой артиллерии.20 контратак отразили за неделю подразделения группировки войск "Север" и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 1740 военнослужащих и военную технику, в том числе 8 боевых машин РСЗО "Град" и Vampire.11 контратак успешно отразили подразделения группировки войск "Запад". Российские военнослужащие освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 2310 боевиков. Среди уничтоженной военной техники 30 орудий полевой артиллерии, из которых 14 - западного производства.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны.Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток". Киев лишился 920 боевиков и военной техники, в том числе 18 орудий полевой артиллерии. Пять из них – западного производства.До 325 военнослужащих противник потерял в результате действий подразделения группировки войск "Днепр". Также были уничтожены три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ПВО сбили четыре самолета ВСУ и 14 ракет ATACMS25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУПотери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, донецкая народная республика (днр), запорожская область, харьковская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр)
68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю

ВСУ в 68 безуспешных контратаках потеряли 10 900 боевиков в зоне СВО за неделю

17:06 31.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю отразили 68 атак украинских боевиков в зоне спецоперации. Украина потеряла порядка 10 900 военнослужащих, склад боеприпасов и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего контратак отражены подразделениями группировки войск "Центр", бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Архангельское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
"Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. ВСУ потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин в том числе, три боевые машины пехоты Bradley производства США", - говорится в сообщении.
Также, по информации военного ведомства, были разбиты 19 автомобилей, три боевые машины РСЗО "Град" и 51 орудие полевой артиллерии.
20 контратак отразили за неделю подразделения группировки войск "Север" и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 1740 военнослужащих и военную технику, в том числе 8 боевых машин РСЗО "Град" и Vampire.
11 контратак успешно отразили подразделения группировки войск "Запад". Российские военнослужащие освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Киев потерял до 2310 боевиков. Среди уничтоженной военной техники 30 орудий полевой артиллерии, из которых 14 - западного производства.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Отражены две контратаки подразделений штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны.
"Противник потерял до 3415 военнослужащих, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.
Четыре контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток". Киев лишился 920 боевиков и военной техники, в том числе 18 орудий полевой артиллерии. Пять из них – западного производства.
До 325 военнослужащих противник потерял в результате действий подразделения группировки войск "Днепр". Также были уничтожены три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе три американских гаубицы М777 производства США.
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