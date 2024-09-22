https://crimea.ria.ru/20240922/v-sevastopole-obuchayutsya-studenty-iz-18-stran-mira-1140447054.html

В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира

В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира - РИА Новости Крым, 22.09.2024

В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира

В этом году в Севастопольском государственном университете обучаются студенты из 18 стран мира, а также из 76 регионов России. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T08:21

2024-09-22T08:21

2024-09-22T08:21

севастопольский государственный университет (севгу)

владимир нечаев

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году в Севастопольском государственном университете обучаются студенты из 18 стран мира, а также из 76 регионов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По его словам, в этом году количество иностранных студентов в ВУЗе увеличилось вдвое.Причем, по его словам, значительная часть из них приехали учиться на преподавателей русского языка."Сейчас думаем о том, как грамотно организовать обучение, пересматриваем учебные планы, потому что учить носителя языка и того, кто им не владеет – это разные методики обучения", - пояснил он.На втором месте по востребованности у иностранцев медицинские специальности, добавил ректор.Также в СевГУ учатся студенты из Сирийской Арабской Республики, они чаще всего предпочитают технические специальности, добавил ректор."Были опасения перед началом приемной кампании из-за того, что обстановка на полуострове будет препятствовать набору, особенно после трагедии в Учкуевке. Но кампания прошла хорошо, и мы превысили те планы, которые ставили перед собой – полностью закрыли и бюджетный набор, и существенно увеличили внебюджетный, на 40–45% в сравнении с прошлым годом", - отметил Нечаев.По его словам, в этом году на все форумы обучения в вуз и учреждения среднего профессионального образования всего зачислили порядка пяти тысяч человек. Большинство из них – студенты высшего образования очной формы обучения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и СевастополяВ Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мираРоссия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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