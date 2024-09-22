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В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира
В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира - РИА Новости Крым, 22.09.2024
В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира
В этом году в Севастопольском государственном университете обучаются студенты из 18 стран мира, а также из 76 регионов России. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T08:21
2024-09-22T08:21
севастопольский государственный университет (севгу)
владимир нечаев
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году в Севастопольском государственном университете обучаются студенты из 18 стран мира, а также из 76 регионов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.По его словам, в этом году количество иностранных студентов в ВУЗе увеличилось вдвое.Причем, по его словам, значительная часть из них приехали учиться на преподавателей русского языка."Сейчас думаем о том, как грамотно организовать обучение, пересматриваем учебные планы, потому что учить носителя языка и того, кто им не владеет – это разные методики обучения", - пояснил он.На втором месте по востребованности у иностранцев медицинские специальности, добавил ректор.Также в СевГУ учатся студенты из Сирийской Арабской Республики, они чаще всего предпочитают технические специальности, добавил ректор."Были опасения перед началом приемной кампании из-за того, что обстановка на полуострове будет препятствовать набору, особенно после трагедии в Учкуевке. Но кампания прошла хорошо, и мы превысили те планы, которые ставили перед собой – полностью закрыли и бюджетный набор, и существенно увеличили внебюджетный, на 40–45% в сравнении с прошлым годом", - отметил Нечаев.По его словам, в этом году на все форумы обучения в вуз и учреждения среднего профессионального образования всего зачислили порядка пяти тысяч человек. Большинство из них – студенты высшего образования очной формы обучения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и СевастополяВ Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мираРоссия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
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севастопольский государственный университет (севгу), владимир нечаев, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, новости крыма, крым
В Севастополе обучаются студенты из 18 стран мира

Ректор СевГУ: в Севастополь едут учиться студенты из 18 стран мира

08:21 22.09.2024
 
© пресс-служба Севастопольского государственного университетаСевастопольский государственный университет
Севастопольский государственный университет
© пресс-служба Севастопольского государственного университета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году в Севастопольском государственном университете обучаются студенты из 18 стран мира, а также из 76 регионов России. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.
По его словам, в этом году количество иностранных студентов в ВУЗе увеличилось вдвое.
"В этом году бум иностранцев, которые идут на педагогическое образование, в основном это Средняя Азия, Туркменистан. В этом году самое большое количество студентов, зачисленных на педобразование, их порядка 430 человек, из них больше половины – иностранцы", - отметил Нечаев.
Причем, по его словам, значительная часть из них приехали учиться на преподавателей русского языка.
"Сейчас думаем о том, как грамотно организовать обучение, пересматриваем учебные планы, потому что учить носителя языка и того, кто им не владеет – это разные методики обучения", - пояснил он.
На втором месте по востребованности у иностранцев медицинские специальности, добавил ректор.

"Приехали ребята из Индии, Бангладеш, из Южной Азии. Мы вошли в Ассоциацию медицинских фармакологических универститетов, Всемирная организация здравоохранения включила нас в список организаций, осуществляющих медицинское образование", - отметил Нечаев.

Также в СевГУ учатся студенты из Сирийской Арабской Республики, они чаще всего предпочитают технические специальности, добавил ректор.
"Были опасения перед началом приемной кампании из-за того, что обстановка на полуострове будет препятствовать набору, особенно после трагедии в Учкуевке. Но кампания прошла хорошо, и мы превысили те планы, которые ставили перед собой – полностью закрыли и бюджетный набор, и существенно увеличили внебюджетный, на 40–45% в сравнении с прошлым годом", - отметил Нечаев.
По его словам, в этом году на все форумы обучения в вуз и учреждения среднего профессионального образования всего зачислили порядка пяти тысяч человек. Большинство из них – студенты высшего образования очной формы обучения.
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Севастопольский государственный университет (СевГУ)Владимир НечаевОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеОбразование в РоссииНовости КрымаКрым
 
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