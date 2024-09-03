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Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
Россия увеличит на 620 мест квоты для обучающихся в российских вузах студентов из Монголии. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах делегаций... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T11:16
2024-09-03T11:16
2024-09-03T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Россия увеличит на 620 мест квоты для обучающихся в российских вузах студентов из Монголии. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах делегаций двух стран в расширенном составе.Путин также отметил, что отношения с Монголией входят в число приоритетов внешней политики Москвы в Азии и выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства."Поддерживается устойчивый диалог по линии руководства правительств, парламентов общественных организаций в сфере безопасности. Реализуется программа действия по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества", - указал президент РФ.Кроме того, по его словам, торгово-экономические связи между двумя странами развиваются успешно. За январь-июль этого года товарооборот вырос на 21%. Практически завершена работа по временному торговому соглашению между ЕврАзЭС и Монголией, которое упростит в том числе поставки товаров традиционного монгольского экспорта на российский рынок, добавил Путин.Президент России находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В государственном дворце Улан-Батора состоялись переговоры лидеров стран в узком составе. Предметом обсуждения стали вопросы экономики, политики и образования, а также дружественных отношений и всеобщего стратегического партнерства.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в МонголиюПутин оценил отношения России и МонголииПутин: сотрудничество в ШОС развивается на принципах равноправия
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владимир путин (политик), россия, монголия, высшее образование, образование в россии, общество, новости
Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
Россия увеличит квоты для монгольских студентов на 620 мест – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Россия увеличит на 620 мест квоты для обучающихся в российских вузах студентов из Монголии. Об этом заявил президент Владимир Путин на переговорах делегаций двух стран в расширенном составе.
"Традиционно большое внимание уделяем и гуманитарной сфере. Большое количество монгольских студентов учатся в России. На 2024-2025 учебный год предусмотрено еще 620 мест", - сказал российский лидер.
Путин также отметил, что отношения с Монголией входят в число приоритетов внешней политики Москвы в Азии и выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Поддерживается устойчивый диалог по линии руководства правительств, парламентов общественных организаций в сфере безопасности. Реализуется программа действия по развитию межрегионального и приграничного сотрудничества", - указал президент РФ.
Кроме того, по его словам, торгово-экономические связи между двумя странами развиваются успешно. За январь-июль этого года товарооборот вырос на 21%. Практически завершена работа по временному торговому соглашению между ЕврАзЭС и Монголией, которое упростит в том числе поставки товаров традиционного монгольского экспорта на российский рынок, добавил Путин.
Президент России находится с официальным визитом в республике, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В государственном дворце Улан-Батора состоялись переговоры лидеров стран в узком составе. Предметом обсуждения стали вопросы экономики, политики и образования, а также дружественных отношений и всеобщего стратегического партнерства.
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