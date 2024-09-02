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Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию
Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию
Многовекторная внешняя политика, проводимая руководством Монголии, не помешает развитию ее сотрудничества с Россией, которое будет выгодным для обеих сторон... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T15:57
2024-09-02T16:17
политика
владимир путин посетил мариуполь
монголия
внешняя политика
новости
мнения
александр гусев
россия
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Многовекторная внешняя политика, проводимая руководством Монголии, не помешает развитию ее сотрудничества с Россией, которое будет выгодным для обеих сторон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с официальным визитом посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха. Лидеры намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Политолог отметил, что существенное влияние на политику Улан-Батора оказывает китайский фактор, кроме того, на эту страну обращают внимание США, ЕС, Япония и Южная Корея, которые конкурируют за освоение месторождений полезных ископаемых. Тем не менее, по мнению эксперта, "с точки зрения геополитики и наших взаимных интересов, российский фактор является превалирующим, учитывая протяженную границу и давнюю историю взаимоотношений двух стран".Гусев подчеркнул, что Монголия сможет получать часть транзитных объемов из газопровода "Союз Восток" из РФ в Китай по сравнительно невысоким ценам, благодаря чему для нее появятся "серьезные условия для экономического позиционирования в рамках общемировой торговой системы"."Конечно, мы внимательно анализируем отношения Монголии с западными партнерами, этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Мы учитываем влияние США на азиатском рынке и в странах Юго-Восточной Азии. Но в Монголии достаточно весомы и китайский фактор, и наш. Россия и Китай в этом плане держат руку на пульсе, и мы строим свои отношения на основе национальных интересов России", - указал политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовПутин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и КитаемРоссия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин
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политика, владимир путин посетил мариуполь, монголия, внешняя политика, новости, мнения, александр гусев, россия
Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию

Многовекторная внешняя политика Монголии не помешает развитию партнерства с РФ – эксперт

15:57 02.09.2024 (обновлено: 16:17 02.09.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Многовекторная внешняя политика, проводимая руководством Монголии, не помешает развитию ее сотрудничества с Россией, которое будет выгодным для обеих сторон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин с официальным визитом посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха. Лидеры намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
"У нас давно сложились дружеские добрососедские отношения с Монголией. Официальный визит Владимира Путина в Улан-Батор является знаковым событием и подтверждением того, что мы находимся в периоде стратегического партнерства. Многовекторность политики монгольского руководства, наоборот, позволяет нам надеяться на конструктивизм в наших отношениях", - сказал Гусев.
Политолог отметил, что существенное влияние на политику Улан-Батора оказывает китайский фактор, кроме того, на эту страну обращают внимание США, ЕС, Япония и Южная Корея, которые конкурируют за освоение месторождений полезных ископаемых. Тем не менее, по мнению эксперта, "с точки зрения геополитики и наших взаимных интересов, российский фактор является превалирующим, учитывая протяженную границу и давнюю историю взаимоотношений двух стран".
Гусев подчеркнул, что Монголия сможет получать часть транзитных объемов из газопровода "Союз Восток" из РФ в Китай по сравнительно невысоким ценам, благодаря чему для нее появятся "серьезные условия для экономического позиционирования в рамках общемировой торговой системы".
"Конечно, мы внимательно анализируем отношения Монголии с западными партнерами, этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Мы учитываем влияние США на азиатском рынке и в странах Юго-Восточной Азии. Но в Монголии достаточно весомы и китайский фактор, и наш. Россия и Китай в этом плане держат руку на пульсе, и мы строим свои отношения на основе национальных интересов России", - указал политолог.
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Радио "Спутник в Крыму"ПолитикаВладимир Путин посетил МариупольМонголияВнешняя политикаНовостиМненияАлександр ГусевРоссия
 
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