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Путин оценил отношения России и Монголии - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Путин оценил отношения России и Монголии
Путин оценил отношения России и Монголии - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Путин оценил отношения России и Монголии
Развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T06:36
2024-09-02T06:36
владимир путин (политик)
россия
монголия
китай
политика
экономика
новости
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что оба государства и народы связывают многие десятилетия плодотворного сотрудничества практически во всех сферах."Сегодня Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи, - сказал российский лидер. - Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи".Партнерство Москвы и Улан-Батора по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе, отметил президент. Обе стороны, по его словам, прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги.Кроме того, по словам Путина, при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.Также глава государства затронул тему создания трехстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. "Считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трехстороннем формате", - заметил Путин.Такая кооперация будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, добавил глава государства.Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры. Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
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владимир путин (политик), россия, монголия, китай, политика, экономика, новости, внешняя политика
Путин оценил отношения России и Монголии

Партнерство Москвы и Улан-Батора является одним из приоритетов для России - Путин

06:36 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух (слева) - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что оба государства и народы связывают многие десятилетия плодотворного сотрудничества практически во всех сферах.
"Сегодня Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи, - сказал российский лидер. - Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи".
Партнерство Москвы и Улан-Батора по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе, отметил президент. Обе стороны, по его словам, прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги.
Кроме того, по словам Путина, при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.
"Уверен, что созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться все более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", — добавил он.
Также глава государства затронул тему создания трехстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая.
"Считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трехстороннем формате", - заметил Путин.
Такая кооперация будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, добавил глава государства.
Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры. Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
 
Владимир Путин (политик)РоссияМонголияКитайПолитикаЭкономикаНовостиВнешняя политика
 
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