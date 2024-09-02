https://crimea.ria.ru/20240902/putin-otsenil-otnosheniya-rossii-i-mongolii-1140048997.html

Путин оценил отношения России и Монголии

Путин оценил отношения России и Монголии - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Путин оценил отношения России и Монголии

Развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T06:36

2024-09-02T06:36

2024-09-02T06:36

владимир путин (политик)

россия

монголия

китай

политика

экономика

новости

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии своего визита в Улан-Батор. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что оба государства и народы связывают многие десятилетия плодотворного сотрудничества практически во всех сферах."Сегодня Россия и Монголия приумножают бесценные традиции дружбы, добрососедства и взаимопомощи, - сказал российский лидер. - Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи".Партнерство Москвы и Улан-Батора по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе, отметил президент. Обе стороны, по его словам, прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги.Кроме того, по словам Путина, при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.Также глава государства затронул тему создания трехстороннего механизма сотрудничества России, Монголии и Китая. "Считаем, что этот механизм весьма важен и востребован. И Россия, естественно, заинтересована в содержательной работе в таком трехстороннем формате", - заметил Путин.Такая кооперация будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, добавил глава государства.Владимир Путин 3 сентября отправится в Монголию, где примет участие в памятных мероприятиях и проведет переговоры. Российский лидер посетит страну по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Главы государств обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

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монголия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, монголия, китай, политика, экономика, новости, внешняя политика