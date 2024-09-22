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Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных,... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T00:01
2024-09-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +24…26.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +15...+17 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+18 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 22.09.2024
 
© РИА Новости КрымПогода на море
Погода на море - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на южном и восточном побережье до +18, днем +22…+27, в горах +16…+21 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +24…26.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +15...+17 градуса, днем +24...+26.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+18 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 сентября
22:47Сбил девочку на тротуаре: в Севастополе 20-летний водитель устроил ДТП
21:55Главное за день: 21 сентября
21:21Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
20:35Покорители Космоса: в Крыму спасатели сняли подростков с отвесной скалы
20:20Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение
19:30Системы ПВО сработали над Симферополем
19:25Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:16Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
18:52В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
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18:19В открытом море у берегов Крыма спасены три человека
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