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Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных,... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T00:01
2024-09-22T00:01
2024-09-22T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +24…26.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +15...+17 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+18 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, на южном и восточном побережье до +18, днем +22…+27, в горах +16…+21 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +24…26.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +15...+17 градуса, днем +24...+26.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+18 градусов, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.