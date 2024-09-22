https://crimea.ria.ru/20240922/grozy-ne-vezde-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1140302057.html

Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье

Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Грозы не везде: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных,... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T00:01

2024-09-22T00:01

2024-09-22T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится сухая и солнечная погода, лишь днем в южных районах вероятен кратковременный дождь с грозой. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +24…26.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха +15...+17 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +15...+18 градусов, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр