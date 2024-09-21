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Главное за день: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Главное за день: 21 сентября
Главное за день: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Главное за день: 21 сентября
Над Симферополем сработали ситемы ПВО, а в Севастополе на 10 минут объявляли ракетную опасность. Российские военные поразили украинский сухогруз, с западными... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T21:55
2024-09-21T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над Симферополем сработали ситемы ПВО, а в Севастополе на 10 минут объявляли ракетную опасность. Российские военные поразили украинский сухогруз, с западными ракетами и боеприпасами, нанесли групповые удары по энергообъектам Украины и уничтожили еще более двух тысяч боевиков ВСУ. Россия и Китай вывели военные корабли в Японское море для совместных тихоокеанских учений. Украинские боевики в очередной раз атаковали регионы России. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового варианта COVID-19 - XEC.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на КрымО срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В Севастополе в то же время была объявлена ракетная опасность по баллистике, отбой дали через десять минут.Успехи армии РоссииВооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, улучшили положение по переднему краю и уничтожили 2150 украинских боевиков в зоне СВО и еще 300 в Курской области.Учения в Тихом океанеНа Тихоокеанском флоте в субботу стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", сообщила пресс-служба флота. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.Атаки на регионы РФВ течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщили утром в субботу в Минобороны. В частности был атакован беспилотниками Тихорецкий район Краснодарского края. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. Всего из опасных районов вывезли 1200 жителей. Кроме того, после атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов.Также дроны в ночь на субботу были сбиты на юго-западе Тверской области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда и временно перекрывали федеральную трассу М-9.Бунт в колонииТри силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. По данным комитета уголовно исполнительной системы МВД республики, двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Ситуацию быстро стабилизировали.Новый штамм COVID-19 - XECНовый вариант COVID-19 - XEC быстро распространяется, однако проявляется аналогично предыдущим подвидам - лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей обоняния, аппетита, усталостью, головной болью и насморком, сообщил в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства тщательно мониторят ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
главное за день, общество, новости, новости крыма
Главное за день: 21 сентября

Главные события и заявления субботы, 21 сентября

21:55 21.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над Симферополем сработали ситемы ПВО, а в Севастополе на 10 минут объявляли ракетную опасность. Российские военные поразили украинский сухогруз, с западными ракетами и боеприпасами, нанесли групповые удары по энергообъектам Украины и уничтожили еще более двух тысяч боевиков ВСУ. Россия и Китай вывели военные корабли в Японское море для совместных тихоокеанских учений. Украинские боевики в очередной раз атаковали регионы России. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового варианта COVID-19 - XEC.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Крым

О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет", – написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе в то же время была объявлена ракетная опасность по баллистике, отбой дали через десять минут.
Обстановка у Басманного суда во время заседания по делу о стрельбе в офисе Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
18:37
Увеличение штата армии России и дело Wildberries: топ новостей недели

Успехи армии России

Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, улучшили положение по переднему краю и уничтожили 2150 украинских боевиков в зоне СВО и еще 300 в Курской области.
Жизнь общины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
17:21
В Ирпени раскольники захватили последний храм канонической УПЦ

Учения в Тихом океане

На Тихоокеанском флоте в субботу стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", сообщила пресс-служба флота. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.
Мобильная многоканальная зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПМ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
13:39
Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов

Атаки на регионы РФ

В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщили утром в субботу в Минобороны. В частности был атакован беспилотниками Тихорецкий район Краснодарского края. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. Всего из опасных районов вывезли 1200 жителей. Кроме того, после атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов.
Также дроны в ночь на субботу были сбиты на юго-западе Тверской области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда и временно перекрывали федеральную трассу М-9.
Пункт временного размещения для жителей Тихорецкого района
18:52
В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Бунт в колонии

Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. По данным комитета уголовно исполнительной системы МВД республики, двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Ситуацию быстро стабилизировали.
Владимир Зеленский на фоне истребителей F-16 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
13:54
Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов

Новый штамм COVID-19 - XEC

Новый вариант COVID-19 - XEC быстро распространяется, однако проявляется аналогично предыдущим подвидам - лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей обоняния, аппетита, усталостью, головной болью и насморком, сообщил в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства тщательно мониторят ситуацию.
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Снегопад. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
20:20
Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение
 
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21:55Главное за день: 21 сентября
21:21Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
20:35Покорители Космоса: в Крыму спасатели сняли подростков с отвесной скалы
20:20Снег неожиданно выпал в Южной Африке - парализовано движение
19:30Системы ПВО сработали над Симферополем
19:25Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:16Ракетная опасность в Севастополе – угроза баллистики
18:52В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
18:37Увеличение штата армии России и дело Wildberries: топ новостей недели
18:19В открытом море у берегов Крыма спасены три человека
17:51Семейный забег "Конубри" в Крыму объединил более 250 участников
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15:10После атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов
15:00В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
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