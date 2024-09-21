Главное за день: 21 сентября
Главные события и заявления субботы, 21 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над Симферополем сработали ситемы ПВО, а в Севастополе на 10 минут объявляли ракетную опасность. Российские военные поразили украинский сухогруз, с западными ракетами и боеприпасами, нанесли групповые удары по энергообъектам Украины и уничтожили еще более двух тысяч боевиков ВСУ. Россия и Китай вывели военные корабли в Японское море для совместных тихоокеанских учений. Украинские боевики в очередной раз атаковали регионы России. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового варианта COVID-19 - XEC.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака на Крым
О срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет", – написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе в то же время была объявлена ракетная опасность по баллистике, отбой дали через десять минут.
Успехи армии России
Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, улучшили положение по переднему краю и уничтожили 2150 украинских боевиков в зоне СВО и еще 300 в Курской области.
Учения в Тихом океане
На Тихоокеанском флоте в субботу стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", сообщила пресс-служба флота. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.
Атаки на регионы РФ
В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщили утром в субботу в Минобороны. В частности был атакован беспилотниками Тихорецкий район Краснодарского края. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. Всего из опасных районов вывезли 1200 жителей. Кроме того, после атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов.
Также дроны в ночь на субботу были сбиты на юго-западе Тверской области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда и временно перекрывали федеральную трассу М-9.
Бунт в колонии
Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. По данным комитета уголовно исполнительной системы МВД республики, двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Ситуацию быстро стабилизировали.
Новый штамм COVID-19 - XEC
Новый вариант COVID-19 - XEC быстро распространяется, однако проявляется аналогично предыдущим подвидам - лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей обоняния, аппетита, усталостью, головной болью и насморком, сообщил в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства тщательно мониторят ситуацию.
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