https://crimea.ria.ru/20240921/glavnoe-za-den-21-sentyabrya-1140515175.html

Главное за день: 21 сентября

Главное за день: 21 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Главное за день: 21 сентября

Над Симферополем сработали ситемы ПВО, а в Севастополе на 10 минут объявляли ракетную опасность. Российские военные поразили украинский сухогруз, с западными... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T21:55

2024-09-21T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Над Симферополем сработали ситемы ПВО, а в Севастополе на 10 минут объявляли ракетную опасность. Российские военные поразили украинский сухогруз, с западными ракетами и боеприпасами, нанесли групповые удары по энергообъектам Украины и уничтожили еще более двух тысяч боевиков ВСУ. Россия и Китай вывели военные корабли в Японское море для совместных тихоокеанских учений. Украинские боевики в очередной раз атаковали регионы России. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового варианта COVID-19 - XEC.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на КрымО срабатывании систем противовоздушной обороны над Симферополем сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В Севастополе в то же время была объявлена ракетная опасность по баллистике, отбой дали через десять минут.Успехи армии РоссииВооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, улучшили положение по переднему краю и уничтожили 2150 украинских боевиков в зоне СВО и еще 300 в Курской области.Учения в Тихом океанеНа Тихоокеанском флоте в субботу стартовали российско-китайские военно-морские учения "Бэйбу/Взаимодействие - 2024", сообщила пресс-служба флота. Военным в течение первой недели тренировок предстоит отражать нападения условного противника с воздуха и воды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде в Японском море.Атаки на регионы РФВ течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 101 беспилотник самолетного типа над регионам России, сообщили утром в субботу в Минобороны. В частности был атакован беспилотниками Тихорецкий район Краснодарского края. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. Всего из опасных районов вывезли 1200 жителей. Кроме того, после атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов.Также дроны в ночь на субботу были сбиты на юго-западе Тверской области. После атаки были эвакуированы пассажиры вокзала и персонал станции Старая Торопа в Тверской области. Обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры, в связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда и временно перекрывали федеральную трассу М-9.Бунт в колонииТри силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. По данным комитета уголовно исполнительной системы МВД республики, двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Ситуацию быстро стабилизировали.Новый штамм COVID-19 - XECНовый вариант COVID-19 - XEC быстро распространяется, однако проявляется аналогично предыдущим подвидам - лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей обоняния, аппетита, усталостью, головной болью и насморком, сообщил в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства тщательно мониторят ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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