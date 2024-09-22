https://crimea.ria.ru/20240922/s-govyadinoy-i-baraninoy-est-probely-kak-krym-obespechen-myasom-1140467367.html

"С говядиной и бараниной есть пробелы": как Крым обеспечен мясом

"С говядиной и бараниной есть пробелы": как Крым обеспечен мясом - РИА Новости Крым, 22.09.2024

"С говядиной и бараниной есть пробелы": как Крым обеспечен мясом

В Крыму отрасль животноводства не обеспечивает все потребности местного населения. В частности, приходится завозить говядину и баранину. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T07:45

2024-09-22T07:45

2024-09-22T07:45

радио "спутник в крыму"

алиме зарединова

мясо

цены на куриное мясо

цены на мясо в крыму

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110105/42/1101054278_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_b774d7d1e57f5aea99b5d0f91cd6c9a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отрасль животноводства не обеспечивает все потребности местного населения. В частности, приходится завозить говядину и баранину. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Так, "есть пробелы" в обеспечении мясом говядины и баранины, добавила она."По поводу мяса баранины. Это перспективное направление, потому что это приоритетная отрасль для республики. Есть возможности развивать данную отрасль, есть востребованность", - уточнила врио профильного министра.Учитывая большие затраты на содержание поголовья и из-за отсутствия собственных соевых шротов, жмыхов, подсолнечника – тех компонентов, которые приходится завозить, себестоимость мяса говядины очень высока. Поэтому в Крыму нет крупных сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются его производством, сказала Зарединова.Также она отметила, что поголовье крупного рогатого скота падает в хозяйствах у населения, тогда как в организованном секторе, на фермерских хозяйствах, отмечен стабильный рост.Ранее сообщалось, что каждую неделю, по официальным данным Росстата, цены на говядину в России в срднем повышаются на 0,1 процента. Также по информации председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерия Иванова, в Крым из Херсонской и Запорожской областей везут говядину и сырье для молокозаводов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах КрымстатаПутин поручил увеличить показатели производства сельхозпродукцииПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечникаКак ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма

https://crimea.ria.ru/20240920/chto-vliyaet-na-stoimost-myasa-v-krymu-1140461449.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алиме зарединова, мясо, цены на куриное мясо, цены на мясо в крыму, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, новости крыма