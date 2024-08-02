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В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей
В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей
Из Херсонской Запорожской областей в Крым везут говядину и сырье для молокозаводов. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T21:46
2024-08-02T21:46
валерий иванов
херсонская область
госкомитет ветеринарии республики крым
сельское хозяйство
экономика
новые регионы россии
крым
новости крыма
молоко
мясо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Из Херсонской Запорожской областей в Крым везут говядину и сырье для молокозаводов.По его информации, вся эта продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и отслеживается в автоматизированной информационной системе "Меркурий", предназначенной для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов. Также качество продукции подтверждается аккредитованными ветлабораториями республики Крым.Как подчеркнул Иванов, на территориях Херсонской и Запорожской областей уже сформированы ветеринарные службы субъектов и бюро Россельхознадзора. Причем при их создании пригодился богатейший опыт специалистов из Крыма, которые помогали своим коллегам с новых территорий.
https://crimea.ria.ru/20240621/mastera-syrnykh-del-na-khersonschine-sozdayut-delikatesy-iz-kozego-moloka-1138252913.html
херсонская область
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валерий иванов, херсонская область, госкомитет ветеринарии республики крым , сельское хозяйство, экономика, новые регионы россии, крым, новости крыма, молоко, мясо
В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей

Сколько Херсонской говядины и молока потребляет Крым

21:46 02.08.2024
 
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© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Из Херсонской Запорожской областей в Крым везут говядину и сырье для молокозаводов.
"В Крым на молокозаводы на переработку ежедневно завозят более 100-150 тонн молока в сутки и мяса говядины еженедельно - от 30 до 50 голов, то есть от 7 до 12 тонн", - в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости назвал цифры председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
По его информации, вся эта продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и отслеживается в автоматизированной информационной системе "Меркурий", предназначенной для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов. Также качество продукции подтверждается аккредитованными ветлабораториями республики Крым.
Как подчеркнул Иванов, на территориях Херсонской и Запорожской областей уже сформированы ветеринарные службы субъектов и бюро Россельхознадзора. Причем при их создании пригодился богатейший опыт специалистов из Крыма, которые помогали своим коллегам с новых территорий.
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Валерий ИвановХерсонская областьГоскомитет ветеринарии Республики КрымСельское хозяйствоЭкономикаНовые регионы РоссииКрымНовости КрымаМолокоМясо
 
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