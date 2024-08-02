https://crimea.ria.ru/20240802/v-krym-vezut-govyadinu-i-moloko-iz-sopredelnykh-oblastey-1139322137.html

В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей

В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Крым везут говядину и молоко из сопредельных областей

Из Херсонской Запорожской областей в Крым везут говядину и сырье для молокозаводов. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T21:46

2024-08-02T21:46

2024-08-02T21:46

валерий иванов

херсонская область

госкомитет ветеринарии республики крым

сельское хозяйство

экономика

новые регионы россии

крым

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молоко

мясо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Из Херсонской Запорожской областей в Крым везут говядину и сырье для молокозаводов.По его информации, вся эта продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и отслеживается в автоматизированной информационной системе "Меркурий", предназначенной для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов. Также качество продукции подтверждается аккредитованными ветлабораториями республики Крым.Как подчеркнул Иванов, на территориях Херсонской и Запорожской областей уже сформированы ветеринарные службы субъектов и бюро Россельхознадзора. Причем при их создании пригодился богатейший опыт специалистов из Крыма, которые помогали своим коллегам с новых территорий.

https://crimea.ria.ru/20240621/mastera-syrnykh-del-na-khersonschine-sozdayut-delikatesy-iz-kozego-moloka-1138252913.html

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валерий иванов, херсонская область, госкомитет ветеринарии республики крым , сельское хозяйство, экономика, новые регионы россии, крым, новости крыма, молоко, мясо