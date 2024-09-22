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Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог
Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог
Тема конфликта на Украине и разрешения на дальнобойные удары по РФ наложит отпечаток на повестку грядущей сессии Генассамблеи ООН, но она не станет победной для РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T07:01
2024-09-22T07:01
вадим колесниченко
радио "спутник в крыму"
политика
генассамблея оон
оон
сша
коллективный запад
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Тема конфликта на Украине и разрешения на дальнобойные удары по РФ наложит отпечаток на повестку грядущей сессии Генассамблеи ООН, но она не станет победной для стран Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, Запад осознает, что не может добиться победы на Украине военным путем и теперь его главные задачи – давить политически и экономически.По этой же причине методами противника становятся провокации, добавил он.Эксперт напомнил, что служба внешней разведки буквально на днях сообщила, что власти Украины с подачи американских кураторов готовят провокацию в отношении России, связанную с ракетным ударом по детскому учреждению.Все это доказывает, какую стратегию избирал Запад, готовый ради ослабления России "играть вдолгую", считает политолог."Но мы их переигрываем. Действия наших военных и на Донбассе, и в Курской области показывают, что мы проломили их идеологию нанесения стратегического поражения России и будем это дальше продолжать. Так что генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада", – заключил эксперт.Ранее Колесниченко заявил, что Запад усиливает информационную войну против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Meta* заблокировала аккаунты "России сегодня" и RT на своих платформах В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"
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вадим колесниченко, политика, генассамблея оон, оон, сша, коллективный запад, россия, мнения
Генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада – политолог

Запад готовится играть вдолгую из-за невозможности победить Россию на поле боя

07:01 22.09.2024
 
© РИА Новости . Алан Булкаты / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Алан Булкаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Тема конфликта на Украине и разрешения на дальнобойные удары по РФ наложит отпечаток на повестку грядущей сессии Генассамблеи ООН, но она не станет победной для стран Запада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По словам Колесниченко, Запад осознает, что не может добиться победы на Украине военным путем и теперь его главные задачи – давить политически и экономически.
"Страны Запада не желают пока втягиваться в открытое боестолкновение с Россией, понимая, что это обрушит их экономику и они не готовы к этому", – сказал Колесниченко.
По этой же причине методами противника становятся провокации, добавил он.
Эксперт напомнил, что служба внешней разведки буквально на днях сообщила, что власти Украины с подачи американских кураторов готовят провокацию в отношении России, связанную с ракетным ударом по детскому учреждению.
"Наш СВР сообщил о подготовке провокации именно к моменту Генеральной Ассамблеи. Мы эту операцию вскрыли, публично о ней предупредили", – заметил Колесниченко.
Все это доказывает, какую стратегию избирал Запад, готовый ради ослабления России "играть вдолгую", считает политолог.
"Но мы их переигрываем. Действия наших военных и на Донбассе, и в Курской области показывают, что мы проломили их идеологию нанесения стратегического поражения России и будем это дальше продолжать. Так что генеральная ассамблея ООН не станет победной для стран Запада", – заключил эксперт.
Ранее Колесниченко заявил, что Запад усиливает информационную войну против России.
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