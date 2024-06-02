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Российские войска освободили Уманское в ДНР - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Российские войска освободили Уманское в ДНР
Российские войска освободили Уманское в ДНР - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Российские войска освободили Уманское в ДНР
Вооруженные силы России освободили еще один населенных пункт в Донбассе. В этот раз под российский контроль перешло Уманское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенных пункт в Донбассе. В этот раз под российский контроль перешло Уманское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.27 мая подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области. А группировка войск "Центр" – населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики.Накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Берестовое. Днем ранее войска освободили Архангельское в ДНР. В минувшие пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Читайте также на РИА Новости Крым:68 провальных контратак: ВСУ потеряли почти 11 тысяч боевиков за неделю25 групповых ударов "Кинжалами": поражены цеха безэкипажных катеров ВСУВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Российские войска освободили Уманское в ДНР

Населенный пункт Уманское в ДНР перешел под контроль российских сил - Минобороны

11:54 02.06.2024 (обновлено: 12:01 02.06.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенных пункт в Донбассе. В этот раз под российский контроль перешло Уманское в ДНР. Об этом сообщает Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.
27 мая подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области. А группировка войск "Центр" – населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики.
Накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Берестовое. Днем ранее войска освободили Архангельское в ДНР. В минувшие пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.
По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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