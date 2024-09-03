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Зеленский уволил замглавы своего офиса
Зеленский уволил замглавы своего офиса - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Зеленский уволил замглавы своего офиса
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ,... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T22:12
2024-09-03T22:12
2024-09-03T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте главы киевского режима.По информации на сайте офиса Зеленского, у главы офиса вместе с Шурмой было 10 заместителей.Во вторник вечером депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что Ростислав Шурма уходит с должности замглавы офиса Зеленского.Позже депутат добавил, что Шурма ушел не по собственному желанию, а его уволили.Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с занимаемой должности уволен глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.В конце августа после крушения F-16 Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука*.*внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый РосфинмониторингомЧитайте также на РИА Новости Крым:Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в РоссииБывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыскГлавком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины
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новости, украина, владимир зеленский
Зеленский уволил замглавы своего офиса
Заместитель главы офиса Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста
22:12 03.09.2024 (обновлено: 22:22 03.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте главы киевского режима.
"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины", – говорится в тексте указа.
По информации на сайте офиса Зеленского, у главы офиса вместе с Шурмой было 10 заместителей.
Во вторник вечером депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что Ростислав Шурма уходит с должности замглавы офиса Зеленского.
"Вообще, он давно хотел уже "соскочить", он чувствует, что все идет к большим проблемам", – написал он в своем Telegram-канале.
Позже депутат добавил, что Шурма ушел не по собственному желанию, а его уволили.
Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с занимаемой должности уволен
глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
В конце августа после крушения F-16 Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ
генерал-лейтенанта Николая Олещука*.
*внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом
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