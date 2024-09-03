https://crimea.ria.ru/20240903/zelenskiy-uvolil-zamglavy-svoego-ofisa-1140099350.html

Зеленский уволил замглавы своего офиса

Зеленский уволил замглавы своего офиса - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Зеленский уволил замглавы своего офиса

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ,... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T22:12

2024-09-03T22:12

2024-09-03T22:22

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ, размещенный на сайте главы киевского режима.По информации на сайте офиса Зеленского, у главы офиса вместе с Шурмой было 10 заместителей.Во вторник вечером депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что Ростислав Шурма уходит с должности замглавы офиса Зеленского.Позже депутат добавил, что Шурма ушел не по собственному желанию, а его уволили.Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с занимаемой должности уволен глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.В конце августа после крушения F-16 Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука*.*внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый РосфинмониторингомЧитайте также на РИА Новости Крым:Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в РоссииБывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыскГлавком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, владимир зеленский