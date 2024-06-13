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Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск
Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск
Экс-командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук и бывший заместитель командующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск МВД РФ по... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T20:35
2024-06-13T20:35
новости
розыск
украина
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Экс-командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук и бывший заместитель командующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск МВД РФ по уголовным статьям. Их карточки появились в базе розыска ведомства.Также по статье Уголовного кодекса РФ разыскивается уроженец Черкасской области (03.02.1968) Владимир Кондратюк.Сергей Гайдук служил в Севастополе с 1990-х годов, приняв присягу Украине после распада СССР. На должность командующего ВМСУ он был назначен 7 марта 2014 года. Спустя три дня после референдума о статусе Крыма, 19 марта, Гайдук был задержан силовиками в Севастополе.По данным ведомства, Гайдук транслировал в воинские части Украины пришедший из Киева приказ применить оружие в отношении мирных граждан. Позже в этот же день занимавший на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу обратился к руководству Крыма с просьбой освободить задержанного командующего ВМС Украины контр-адмирала Сергея Гайдука, который был вынужден выполнять приказы руководства ВСУ и не препятствовать его выезду на территорию Украины.С должности командующего Гайдук был уволен в апреле 2016 года указом президента Украины Петра Порошенко. Свое решение тот позже объяснил на странице в соцсети, отметив, сделал это "принимая во внимание позицию волонтеров и общественности, а также учитывая системные недостатки в выполнении служебных обязанностей и низкий авторитет среди служебного состава".В одном из своих интервью украинским СМИ в 2020-м году Сергей Гайдук заявил, что руководство независимой Украины начало терять Крым сразу после развала Советского Союза. Также он заявлял, что в 2014 году в Крыму уже не было украинской власти. Читайте также на РИА Новости Крым: Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в РоссииВ розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
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новости, розыск, украина, россия, происшествия
Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск

Экс-главком ВМС Украины и бывший замком Нацгвардии объявлены в розыск МВД РФ

20:35 13.06.2024
 
© Полиция СевастополяШеврон полиции
Шеврон полиции
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Экс-командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук и бывший заместитель командующего Нацгвардии Украины Владимир Кондратюк объявлены в розыск МВД РФ по уголовным статьям. Их карточки появились в базе розыска ведомства.
"Сергей Анатольевич Гайдук… Национальность украинец, дата рождения 25.7.1963. Место рождения УССР, Днепропетровская область… Разыскивается по статье УК", – сказано в базе.
Также по статье Уголовного кодекса РФ разыскивается уроженец Черкасской области (03.02.1968) Владимир Кондратюк.
Сергей Гайдук служил в Севастополе с 1990-х годов, приняв присягу Украине после распада СССР. На должность командующего ВМСУ он был назначен 7 марта 2014 года. Спустя три дня после референдума о статусе Крыма, 19 марта, Гайдук был задержан силовиками в Севастополе.
По данным ведомства, Гайдук транслировал в воинские части Украины пришедший из Киева приказ применить оружие в отношении мирных граждан. Позже в этот же день занимавший на тот момент пост министра обороны РФ Сергей Шойгу обратился к руководству Крыма с просьбой освободить задержанного командующего ВМС Украины контр-адмирала Сергея Гайдука, который был вынужден выполнять приказы руководства ВСУ и не препятствовать его выезду на территорию Украины.
С должности командующего Гайдук был уволен в апреле 2016 года указом президента Украины Петра Порошенко. Свое решение тот позже объяснил на странице в соцсети, отметив, сделал это "принимая во внимание позицию волонтеров и общественности, а также учитывая системные недостатки в выполнении служебных обязанностей и низкий авторитет среди служебного состава".
В одном из своих интервью украинским СМИ в 2020-м году Сергей Гайдук заявил, что руководство независимой Украины начало терять Крым сразу после развала Советского Союза. Также он заявлял, что в 2014 году в Крыму уже не было украинской власти.
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