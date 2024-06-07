Рейтинг@Mail.ru
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240607/byvshiy-premer-ministr-ukrainy-yuliya-timoshenko-obyavlena-v-rozysk---mvd-rf-1137954519.html
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T23:31
2024-06-07T23:31
юлия тимошенко
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137954359_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_0653c0da12cc44075496a35de9536749.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года, затем ее правительство было отправлено в отставку. Вновь эту должность она заняла в декабре 2007 года.В начале 2010 года Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. По итогам второго тура голосования, состоявшегося 7 февраля 2010 года, она проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48%. Юлия Тимошенко набрала 45,47% голосов избирателей, а ее соперник Виктор Янукович — 48,95%.В марте 2010 года парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Тимошенко.После отставки Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137954359_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_2661759aa825b95d3093a9820b150b5a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия тимошенко, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украина, россия
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ

23:31 07.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.
"Юлия Владимировна Тимошенко, 27.11.1960. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.
Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года, затем ее правительство было отправлено в отставку. Вновь эту должность она заняла в декабре 2007 года.
В начале 2010 года Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. По итогам второго тура голосования, состоявшегося 7 февраля 2010 года, она проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48%. Юлия Тимошенко набрала 45,47% голосов избирателей, а ее соперник Виктор Янукович — 48,95%.
В марте 2010 года парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Тимошенко.
После отставки Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.
 
Юлия ТимошенкоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:31Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
23:05Главные новости Крыма: 7 июня
22:57На ПМЭФ Крым заключил соглашений на 40 млрд рублей
22:43Число погибших при ударе ВСУ в Садовом увеличилось до 22 человек
22:34Скоростной режим на дороге из Севастополя в Инкерман и Бахчисарай изменен
22:33В Севастополе военные продолжают тренировки со стрельбой
22:04В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов
21:4119 человек погибли при обстреле ВСУ села Садовое в Херсонской области
21:20Число пострадавших в Луганске от ракетного удара ВСУ выросло до 57
21:05Рост ядерного арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ - Белый дом
20:47В Крыму тушат полигон ТКО - прокуратура начала проверку
20:30Основные заявления Путина на ПМЭФ
20:16Экс-премьер РФ призвал пригласить ЮНЕСКО в Новый Херсонес
20:10Условия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены
20:07Путин: регионы получат 2,5 трлн рублей по бюджетным кредитам до 2030 года
19:56Севастопольцев предупредили о стрельбе
19:42Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климата
19:25РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с крымскими застройщиками
19:05До +37 градусов: прогноз погоды в Крыму на выходные от ФОБОС
18:52Путин: осмысленной миграционной политики в России пока нет
Лента новостейМолния