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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T23:31
2024-06-07T23:31
2024-06-07T23:31
юлия тимошенко
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года, затем ее правительство было отправлено в отставку. Вновь эту должность она заняла в декабре 2007 года.В начале 2010 года Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. По итогам второго тура голосования, состоявшегося 7 февраля 2010 года, она проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48%. Юлия Тимошенко набрала 45,47% голосов избирателей, а ее соперник Виктор Янукович — 48,95%.В марте 2010 года парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Тимошенко.После отставки Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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юлия тимошенко, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украина, россия
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.
"Юлия Владимировна Тимошенко, 27.11.1960. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указывается.
Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года, затем ее правительство было отправлено в отставку. Вновь эту должность она заняла в декабре 2007 года.
В начале 2010 года Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. По итогам второго тура голосования, состоявшегося 7 февраля 2010 года, она проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48%. Юлия Тимошенко набрала 45,47% голосов избирателей, а ее соперник Виктор Янукович — 48,95%.
В марте 2010 года парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Тимошенко.
После отставки Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.