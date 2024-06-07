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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ

МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T23:31

2024-06-07T23:31

2024-06-07T23:31

юлия тимошенко

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, следует из базы ведомства.Тимошенко занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года, затем ее правительство было отправлено в отставку. Вновь эту должность она заняла в декабре 2007 года.В начале 2010 года Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. По итогам второго тура голосования, состоявшегося 7 февраля 2010 года, она проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48%. Юлия Тимошенко набрала 45,47% голосов избирателей, а ее соперник Виктор Янукович — 48,95%.В марте 2010 года парламент Украины отправил в отставку правительство во главе с Тимошенко.После отставки Тимошенко объявила о переходе в оппозицию. В марте 2010 года инициировала создание оппозиционного правительства.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия тимошенко, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, украина, россия