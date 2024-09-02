https://crimea.ria.ru/20240902/na-ukraine-uvolen-glava-ukrenergo-1140076008.html

На Украине уволен глава "Укрэнерго"

На Украине уволен глава "Укрэнерго" - РИА Новости Крым, 02.09.2024

На Украине уволен глава "Укрэнерго"

Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уволен с занимаемой должности, сообщил в понедельник депутата Верховной... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T23:27

2024-09-02T23:27

2024-09-02T23:27

украина

укрэнерго

в мире

кадровые перестановки

энергосистема украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уволен с занимаемой должности, сообщил в понедельник депутата Верховной рады Ярослав Железняк."Руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого уволили", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, исполнять обязанности главы энергетической компании будет замглавы правления Алексей Брехт. Отмечается также, что Кудрицкий уволен якобы "за плохую защиту энергообъектов". При этом Железняк счтает, что причиной увольнения стали коррупционные разборки."Галущенко (министр энергетики Герман Галущенко – ред.) - Шурма (замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма – ред.) давно хотели уволить его. Реальная причина – это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд гривен ежегодно, 1,5 млрд евро кредитных линий", - написал нардеп.В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов. В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияНа двух украинских АЭС отключились четыре энергоблокаЧто будет с энергосистемой Украины после российских ударов – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, укрэнерго, в мире, кадровые перестановки, энергосистема украины