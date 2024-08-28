https://crimea.ria.ru/20240828/chto-budet-s-energosistemoy-ukrainy-posle-rossiyskikh-udarov--mnenie-1139949134.html

Что будет с энергосистемой Украины после российских ударов – мнение

Что будет с энергосистемой Украины после российских ударов – мнение - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Что будет с энергосистемой Украины после российских ударов – мнение

При планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций,... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T17:47

2024-08-28T17:47

2024-08-28T17:47

радио "спутник в крыму"

новости сво

мнения

игорь юшков

энергосистема украины

украина

электросети

электроэнергия

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. При планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций, вследствие чего украинские регионы будут оставаться без света большую часть суток. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."У Украины сталось три столпа энергосистемы: АЭС, часть гидроэлектростанций и импорт электроэнергии. Но если выбить все эти подстанции, по которым пришлась последняя волна ударов, невозможно будет импортировать электроэнергию, и придется отрезать атомные станции. Если наши Вооруженные силы продолжат эту планомерную работу, можно будет украинские регионы оставить без света на большую часть суток", - сказал Юшков.По мнению эксперта, зима для Украины будет "действительно очень жесткая", потому что она еще никогда не проходила отопительный сезон с таким объемом разрушений, который есть на данный момент.В то же время, несмотря на действительно серьезные разрушения объектов украинской энергосистемы, украинские власти могут намеренно раздувать масштабы ущерба, чтобы получить от США и Европы больше денег и необходимого вооружения, а также оправдаться перед собственными гражданами за повышение тарифов.Вооруженные силы РФ 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. А министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине вводят экстренные отключения светаГрупповой удар нанесен по объектам энергетики Украины Зеленский дал громкое обещание по восстановлению энергосистемы Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, мнения, игорь юшков, энергосистема украины, украина, электросети, электроэнергия