https://crimea.ria.ru/20240711/uchastvovat-ne-sobiraemsya-v-rf-prokommentirovali-novyy-sammit-po-ukraine-1138758388.html
Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине
Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине
Комментируя тему нового саммита по Украине, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T07:01
2024-07-11T07:01
2024-07-11T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Комментируя тему нового саммита по Украине, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Дипломат добавил, что конкретное место проведения этого мероприятия не определено. "Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно", – сказал Галузин.Он указал, что в России слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". "Налицо очередное проявление мошенничества", – отметил дипломат.Ранее дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.Президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.
https://crimea.ria.ru/20240615/bez-rossii-vse-bessmyslenno-chto-zayavili-uchastniki-sammita-v-shveytsarii-1138145337.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, политика
Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине – МИД РФ
07:01 11.07.2024 (обновлено: 07:14 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Комментируя тему нового саммита по Украине, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
"Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", – сказал он, добавив, что "думают даже пригласить Россию".
Дипломат добавил, что конкретное место проведения этого мероприятия не определено. "Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно", – сказал Галузин.
Он указал, что в России слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". "Налицо очередное проявление мошенничества", – отметил дипломат.
"Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", – подытожил замглавы российского МИД.
Ранее дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.
Ранее
советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
подчеркнул, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.
Президент России Владимир Путин
во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь
Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.