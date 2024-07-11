https://crimea.ria.ru/20240711/uchastvovat-ne-sobiraemsya-v-rf-prokommentirovali-novyy-sammit-po-ukraine-1138758388.html

Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине

Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Участвовать не собираемся: в РФ прокомментировали новый саммит по Украине

Комментируя тему нового саммита по Украине, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T07:01

2024-07-11T07:01

2024-07-11T07:14

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Комментируя тему нового саммита по Украине, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.Дипломат добавил, что конкретное место проведения этого мероприятия не определено. "Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно", – сказал Галузин.Он указал, что в России слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского", а также видят "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса". "Налицо очередное проявление мошенничества", – отметил дипломат.Ранее дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передавать Москве свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны. По его словам, без прямого диалога с Россией урегулирования кризиса быть не может.Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления.Президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.

https://crimea.ria.ru/20240615/bez-rossii-vse-bessmyslenno-chto-zayavili-uchastniki-sammita-v-shveytsarii-1138145337.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, политика