https://crimea.ria.ru/20240707/lavrov-otvetil-na-slova-sovetnika-ofisa-zelenskogo-ob-uregulirovanii-1138664522.html

Лавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании

Лавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Лавров ответил на слова советника офиса Зеленского об урегулировании

Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T15:01

2024-07-07T15:01

2024-07-07T15:01

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

новости

переговоры

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Москва будет оценивать конкретные действия киевских властей по урегулированию, а не их изменчивые заявления, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину.Так глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал слова главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что Украина готова передавать России свои предложения по урегулированию конфликта через другие страны."Он же может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела, ценить и оценивать будем только конкретные дела. А то, что они ежедневно говорят, есть такая пословица, про Емелю, лучше на этом не строить свою политику, а свои действия определять, исходя из тех задач, которые были поставлены в рамках специальной военной операции", – сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.В четверг президент России Владимир Путин во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС заявил, что прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно. В основу переговоров могут лечь Стамбульские договоренности. Также Путин выразил мнение, что завершить конфликт с помощью посредников маловероятно.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке было: урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференцсвязи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В июне 2023 года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели войска от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.В ноябре 2023 года соратник Зеленского, глава фракции партии "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что Борис Джонсон, приезжая в Киев весной 2022 года, отговорил Зеленского подписывать мирное соглашение с Россией, хотя военные действия могли закончиться еще тогда.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, новости, переговоры, михаил подоляк