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В ДНР освобожден город Украинск
В ДНР освобожден город Украинск - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В ДНР освобожден город Украинск
Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T10:41
2024-09-25T10:41
2024-09-25T10:44
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.В начале сентября подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик в ДНР, также под российский контроль перешла Новогродовка. В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросНебензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперацииАвиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, новости сво
В ДНР освобожден город Украинск
Армия России освободила город Украинск в ДНР – Пушилин
10:41 25.09.2024 (обновлено: 10:44 25.09.2024)