Рейтинг@Mail.ru
В ДНР освобожден город Украинск - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240925/v-dnr-osvobozhden-gorod-ukrainsk-1140599693.html
В ДНР освобожден город Украинск
В ДНР освобожден город Украинск - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В ДНР освобожден город Украинск
Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T10:41
2024-09-25T10:44
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139936411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32a3310394f963e5c5b646447196eba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.В начале сентября подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик в ДНР, также под российский контроль перешла Новогродовка. В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросНебензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперацииАвиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139936411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e0f223cc17170200e65f8c1c0dc923d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, новости сво
В ДНР освобожден город Украинск

Армия России освободила город Украинск в ДНР – Пушилин

10:41 25.09.2024 (обновлено: 10:44 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа связистов ЦВО в ДНР
Боевая работа связистов ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Красноармейское направление для нас крайне важно... Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который там был недавно освобожден, уже совершенно там по-другому ситуация развивается", - рассказал глава республики.

19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.
В начале сентября подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик в ДНР, также под российский контроль перешла Новогродовка. В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос
Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперации
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали
14:00Когда запустят поезда между Крымом и Белоруссией
13:31В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
13:30Глава минимущества Крыма отправлена в отставку
13:21В трех районах Крыма объявили карантин по ОРВИ в школах и детском саду
13:12Смертельное отравление в Красноярском крае: что показали пробы пельменей
13:05Тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ в живой силе и вооружениях растут
12:54В Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектар
12:52Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей
12:45Уникальный робот задействован на военных учениях России и Лаоса
12:38В Кремле назвали фатальную ошибку Зеленского
12:12Армия России освободила еще два населенных пункта в ДНР
12:05Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке
11:56Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН
11:27РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко
11:17Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
11:11Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов
10:41В ДНР освобожден город Украинск
10:26Свыше шести тысяч человек на четыре дня остались без газа под Феодосией
10:19Матвиенко переизбрали председателем Совета Федерации
Лента новостейМолния