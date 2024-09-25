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В ДНР освобожден город Украинск

В ДНР освобожден город Украинск - РИА Новости Крым, 25.09.2024

В ДНР освобожден город Украинск

Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T10:41

2024-09-25T10:41

2024-09-25T10:44

донецкая народная республика (днр)

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денис пушилин

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.В начале сентября подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик в ДНР, также под российский контроль перешла Новогродовка. В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Калиново, 6 сентября – об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопросНебензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперацииАвиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, новости сво