https://crimea.ria.ru/20240925/tysyachi-boevikov-za-sutki-poteri-vsu-v-zhivoy-sile-i-vooruzheniyakh-rastut-1140603784.html

Тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ в живой силе и вооружениях растут

Тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ в живой силе и вооружениях растут - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ в живой силе и вооружениях растут

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 2090 боевиков, а также танки, гаубицы, орудия и другое вооружение, в том числе западного образца. Об этом в среду... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T13:05

2024-09-25T13:05

2024-09-25T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации еще 2090 боевиков, а также танки, гаубицы, орудия и другое вооружение, в том числе западного образца. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Подразделения Северной группировки отразили три контратаки. Противник потерял до 120 боевиков, три танка, БМП, четыре автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", орудие Д-20, пять гаубиц Д-30 и американское орудие М101.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили три контратаки. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 10 автомобилей, две чешские боевые машины РСЗО Vampire, четыре американские гаубицы, британская САУ Braveheart, САУ "Акация", две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.Бойцы группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили десять контратак, ликвидировали до 580 военных ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, орудия и гаубицы.Группировка войск "Восток" улучшила положение по переднему краю, отразила три контратаки. Противник потерял 135 человек, три автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и французскую Caesar.Подразделениями "Днепра" уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и две гаубицы "Мста-Б". Также уничтожен склад боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки освободили населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики, уничтожили более 800 боевиков и десятки единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 360 боевиков уничтожены в боях в Курской области за суткиАрмия России продавливает врага в зоне СВО19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, инфографика