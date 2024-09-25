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Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей
Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей
Рыболовецкие хозяйства в Севастополе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T12:52
2024-09-25T12:52
севастополь
михаил развожаев
рыбный промысел в крыму
рыболовство
субсидии
правительство россии
новости крыма
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Рыболовецкие хозяйства в Севастополе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Михаил Развожаев уточнил, что эта отрасль сейчас нуждается в поддержке, поскольку с начала специальной военной операции рыбный промысел ведется с ограничением. Именно поэтому правительство России приняло решение о выделении такой меры поддержки. С помощью государства компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления."Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. Это позволит снизить издержки и сохранить штат сотрудников", - заключил губернатор.На данный момент идет подготовка к подписанию соглашения о субсидии с Росрыболовством. После этого на заседании правительства Севастополя будет принят порядок, и власти смогут начать перечисление средств рыбакам.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что крымским рыболовецким компаниям выделено около 44 миллионов рублей господдержки. Это касается тех предприятий, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции РосрыболовстваКак работает господдержка рыболовства в Крыму и Севастополе
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севастополь, михаил развожаев, рыбный промысел в крыму, рыболовство, субсидии, правительство россии, новости крыма, финансы
Севастопольским рыбакам выделили 174 миллиона рублей

На поддержку рыбохозяйственного комплекса Севастополя выделили 174 миллиона рублей

12:52 25.09.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевМиллиард рублей выделен на поддержку рыболовных предприятий Крыма и Севастополя
Миллиард рублей выделен на поддержку рыболовных предприятий Крыма и Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Рыболовецкие хозяйства в Севастополе получат помощь от государства в размере 174 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти четверти миллиарда рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Черном и Азовском морях. Из этой суммы для помощи рыбохозяйственному комплексу в Севастополе будет выделено больше 174 млн", - написал он в своем Telegram-канале.
Михаил Развожаев уточнил, что эта отрасль сейчас нуждается в поддержке, поскольку с начала специальной военной операции рыбный промысел ведется с ограничением. Именно поэтому правительство России приняло решение о выделении такой меры поддержки. С помощью государства компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда и социальные отчисления.
"Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. Это позволит снизить издержки и сохранить штат сотрудников", - заключил губернатор.
На данный момент идет подготовка к подписанию соглашения о субсидии с Росрыболовством. После этого на заседании правительства Севастополя будет принят порядок, и власти смогут начать перечисление средств рыбакам.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что крымским рыболовецким компаниям выделено около 44 миллионов рублей господдержки. Это касается тех предприятий, которые ведут промысел в Черном и Азовском морях.
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СевастопольМихаил РазвожаевРыбный промысел в КрымуРыболовствоСубсидииПравительство РоссииНовости КрымаФинансы
 
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