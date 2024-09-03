https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otsenili-rol-bolshoy-afrikanskoy-ekspeditsii-rosrybolovstva-1140085498.html

В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства

В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства - РИА Новости Крым, 03.09.2024

В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства

Исследования российских ученых в рамках Большой африканской экспедиции помогут расширить рыбный рынок РФ, но участие в этом процессе рыбодобывающих компаний... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T17:41

2024-09-03T17:41

2024-09-03T17:43

росрыболовство

роман горбунов

рыболовство

инбюм

севастополь

крым

россия

африка

черное море

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140091772_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_7609955c00c9928ac73c8ad9a40610bd.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Исследования российских ученых в рамках Большой африканской экспедиции помогут расширить рыбный рынок РФ, но участие в этом процессе рыбодобывающих компаний Севастополя и Крыма окажется затруднено в силу геополитических аспектов. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заявил директор ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), доктор географических наук Роман Горбунов на международной пресс-конференции в Севастополе, посвященной водным и наземным экосистемам.По словам Горбунова, запасы рыбы в Гвинее были как во времена, когда вылов биоресурсов у берегов Африки осуществляли советские суда, так и сейчас – вопрос в технических возможностях добычи.Руководитель федерального исследовательского центра прокомментировал тему на пресс-конференции по итогам семинара "Россия – Гвинея: перспективы развития совместной научно-исследовательской деятельности", которым открылась III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе с участием иностранных делегаций.Также в ходе пресс-конференции Горбунов отметил, что в традиционную зону работы ИнБЮМ всегда входили не только Черное и Азовское моря, но и Средиземное и Красное, а также Центральная Атлантика и Индийский океан, где исследования проводились учеными на борту научно-исследовательского судна института "Профессор Водяницкий".Сегодня в силу все той же геополитической обстановки "Водяницкий" не осуществляет таких дальних рейсов, в том числе для оценки базы для рыболовства, но это, по словам Горбунова, временные трудности."Водяницкий" вернется в мировой океан. Если говорить конкретно о рыбных запасах –когда-то мы этим занимались. Сейчас мы восстанавливаем эти работы, но ждем нормализации геополитической обстановки", – уточнил он.Горбунов добавил, что пока ученые ИнБЮМ участвуют в дальних экспедициях других судах научного флота России.В августе в Калининграде стартовала Большая африканская экспедиция (БАЭ) – масштабный проект по изучению состояния запасов рыб и других водных биоресурсов в акваториях десятков африканских стран.Комментируя этот проект, а также положение дел в российской рыбохозяйственной науке, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев ранее отметил, что, в отличие от советского периода, когда рыболовецкие суда СССР бороздили мировой океан, Россия сегодня ведет лов рыбы преимущественно в своей исключительной экономической зоне, и ей, безусловно, полезно отправиться к западным берегам Африки и восполнить пробелы, появившиеся за десятки лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбыКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма

севастополь

крым

россия

африка

черное море

азовское море

средиземное море

красное море

атлантический океан

индийский океан

дальний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росрыболовство, роман горбунов, рыболовство, инбюм, севастополь, крым, россия, африка, черное море, азовское море, средиземное море, красное море, атлантический океан, индийский океан, дальний восток