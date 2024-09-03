https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otsenili-rol-bolshoy-afrikanskoy-ekspeditsii-rosrybolovstva-1140085498.html
В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
Исследования российских ученых в рамках Большой африканской экспедиции помогут расширить рыбный рынок РФ, но участие в этом процессе рыбодобывающих компаний... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T17:41
2024-09-03T17:41
2024-09-03T17:43
росрыболовство
роман горбунов
рыболовство
инбюм
севастополь
крым
россия
африка
черное море
азовское море
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Исследования российских ученых в рамках Большой африканской экспедиции помогут расширить рыбный рынок РФ, но участие в этом процессе рыбодобывающих компаний Севастополя и Крыма окажется затруднено в силу геополитических аспектов. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заявил директор ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), доктор географических наук Роман Горбунов на международной пресс-конференции в Севастополе, посвященной водным и наземным экосистемам.По словам Горбунова, запасы рыбы в Гвинее были как во времена, когда вылов биоресурсов у берегов Африки осуществляли советские суда, так и сейчас – вопрос в технических возможностях добычи.Руководитель федерального исследовательского центра прокомментировал тему на пресс-конференции по итогам семинара "Россия – Гвинея: перспективы развития совместной научно-исследовательской деятельности", которым открылась III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе с участием иностранных делегаций.Также в ходе пресс-конференции Горбунов отметил, что в традиционную зону работы ИнБЮМ всегда входили не только Черное и Азовское моря, но и Средиземное и Красное, а также Центральная Атлантика и Индийский океан, где исследования проводились учеными на борту научно-исследовательского судна института "Профессор Водяницкий".Сегодня в силу все той же геополитической обстановки "Водяницкий" не осуществляет таких дальних рейсов, в том числе для оценки базы для рыболовства, но это, по словам Горбунова, временные трудности."Водяницкий" вернется в мировой океан. Если говорить конкретно о рыбных запасах –когда-то мы этим занимались. Сейчас мы восстанавливаем эти работы, но ждем нормализации геополитической обстановки", – уточнил он.Горбунов добавил, что пока ученые ИнБЮМ участвуют в дальних экспедициях других судах научного флота России.В августе в Калининграде стартовала Большая африканская экспедиция (БАЭ) – масштабный проект по изучению состояния запасов рыб и других водных биоресурсов в акваториях десятков африканских стран.Комментируя этот проект, а также положение дел в российской рыбохозяйственной науке, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев ранее отметил, что, в отличие от советского периода, когда рыболовецкие суда СССР бороздили мировой океан, Россия сегодня ведет лов рыбы преимущественно в своей исключительной экономической зоне, и ей, безусловно, полезно отправиться к западным берегам Африки и восполнить пробелы, появившиеся за десятки лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбыКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
севастополь
крым
россия
африка
черное море
азовское море
средиземное море
красное море
атлантический океан
индийский океан
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росрыболовство, роман горбунов, рыболовство, инбюм, севастополь, крым, россия, африка, черное море, азовское море, средиземное море, красное море, атлантический океан, индийский океан, дальний восток
В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
Исследования Большой африканской экспедиции помогут расширить рыбный рынок РФ – эксперт
17:41 03.09.2024 (обновлено: 17:43 03.09.2024) СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Исследования российских ученых в рамках Большой африканской экспедиции помогут расширить рыбный рынок РФ, но участие в этом процессе рыбодобывающих компаний Севастополя и Крыма окажется затруднено в силу геополитических аспектов. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым
, заявил директор ФИЦ "Институт биологии южных морей" (ИнБЮМ), доктор географических наук Роман Горбунов на международной пресс-конференции в Севастополе, посвященной водным и наземным экосистемам.
По словам Горбунова, запасы рыбы в Гвинее были как во времена, когда вылов биоресурсов у берегов Африки осуществляли советские суда, так и сейчас – вопрос в технических возможностях добычи.
"Для севастопольских добывающих промышленных компаний это очень сложный вопрос, в силу геополитических аспектов. А для компаний, находящихся на континентальной России, это более реальная история. Поэтому этот проект, который сегодня делает Росрыболовство, очень правильный, и он действительно рынок российский расширит", – сказал Горбунов.
Руководитель федерального исследовательского центра прокомментировал тему на пресс-конференции по итогам семинара "Россия – Гвинея: перспективы развития совместной научно-исследовательской деятельности", которым открылась III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе с участием иностранных делегаций.
Также в ходе пресс-конференции Горбунов отметил, что в традиционную зону работы ИнБЮМ всегда входили не только Черное и Азовское моря, но и Средиземное и Красное, а также Центральная Атлантика и Индийский океан, где исследования проводились учеными на борту научно-исследовательского судна института "Профессор Водяницкий".
Сегодня в силу все той же геополитической обстановки "Водяницкий" не осуществляет таких дальних рейсов, в том числе для оценки базы для рыболовства, но это, по словам Горбунова, временные трудности.
"Водяницкий" вернется в мировой океан. Если говорить конкретно о рыбных запасах –когда-то мы этим занимались. Сейчас мы восстанавливаем эти работы, но ждем нормализации геополитической обстановки", – уточнил он.
Горбунов добавил, что пока ученые ИнБЮМ участвуют в дальних экспедициях других судах научного флота России.
"У нас министерством организована очень хорошая система экспедиционной деятельности, когда независимо из какого ты института, ты можешь участвовать в экспедициях на Дальнем Востоке, в Центральной Атлантике. Собственно, что наши ученые сегодня и делают", – подытожил ученый.
В августе в Калининграде стартовала Большая африканская экспедиция (БАЭ) – масштабный проект по изучению состояния запасов рыб и других водных биоресурсов в акваториях десятков африканских стран.
Комментируя
этот проект, а также положение дел в российской рыбохозяйственной науке, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев ранее отметил, что, в отличие от советского периода, когда рыболовецкие суда СССР бороздили мировой океан, Россия сегодня ведет лов рыбы преимущественно в своей исключительной экономической зоне, и ей, безусловно, полезно отправиться к западным берегам Африки и восполнить пробелы, появившиеся за десятки лет.
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