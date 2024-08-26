https://crimea.ria.ru/20240826/bolshaya-ekspeditsiya-rosrybolovstva-v-afriku-zachem-ona-rossii-1139852581.html
Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России
Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России
Большая африканская научная экспедиция, инициированная Росрыболовством, имеет огромное перспективное значение для развития рыбохозяйственной отрасли нашей... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T08:05
2024-08-26T08:05
2024-08-26T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большая африканская научная экспедиция, инициированная Росрыболовством, имеет огромное перспективное значение для развития рыбохозяйственной отрасли нашей страны на десятилетия вперед. Об этом в эфире радио Sputnik заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.21 августа от причала Калининградского морского рыбного порта отбыли в большую африканскую экспедицию два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Атлантида" и "Атлантниро", на борту которых находятся около 100 российских ученых.В Росрыболовстве сообщили, что суда проведут масштабные исследования запасов биоресурсов вдоль африканского побережья и охватят большие акватории 19 стран западного побережья Африки, от Марокко до Анголы, а также западной части Индийского океана: у берегов Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия.По мнению Александра Савельева, это героическая научно-исследовательская рыбохозяйственная экспедиция, имеющая большое значение для России.В то же время, в отличие от советского периода, когда рыболовецкие суда СССР бороздили мировой океан, сегодня Россия преимущественно ведет лов рыбы у родных берегов, то есть в своей исключительной экономической зоне."А нам было бы, безусловно, полезно отправиться к западным берегам Африки. Во времена Советского Союза у нас, например, была база в Перу. Мы оценивали запасы крилевых полей. Рыбохозяйственная наука очень прикладная, и ее главная задача – оценка базы для рыболовства. И сейчас эта задача с рыбопромысловой науки не снята", – отметил Савельев.Следовательно, результаты этой колоссальной научной работы, которую проведут ученые в африканской экспедиции, должны помочь рыбопромысловому флоту России осуществлять стратегическое планирование для развития отрасли, считает он.Кроме того, по его мнению, некоторые результаты исследований могут быть выгодно проданы заинтересованным в них партнерам России.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев назвал Большую африканскую экспедицию одним из самых масштабных проектов в рыбохозяйственном комплексе России. Цель экспедиции – комплексное изучение запасов рыбы и других водных биоресурсов в акваториях африканских стран. Работа продолжится до начала 2026 года.Ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН, член научного совета при Совбезе РФ, профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Денис Дегтерев в комментарии РИА Новости Крым поделился мнением о том, какую роль в развитии торгово-экономических отношений между Россией и Африкой может сыграть Крым. Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, как для этих регионов России работает господдержка рыболовства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России
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россия, росрыболовство, рыболовство, рыба, африка, в мире, сотрудничество, мнения
Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России
Большая экспедиция в Африку имеет перспективное значение для рыбохозяйственной отрасли РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большая африканская научная экспедиция, инициированная Росрыболовством, имеет огромное перспективное значение для развития рыбохозяйственной отрасли нашей страны на десятилетия вперед. Об этом в эфире радио Sputnik заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
21 августа от причала Калининградского морского рыбного порта отбыли в большую африканскую экспедицию два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Атлантида" и "Атлантниро", на борту которых находятся около 100 российских ученых.
В Росрыболовстве сообщили, что суда проведут масштабные исследования запасов биоресурсов вдоль африканского побережья и охватят большие акватории 19 стран западного побережья Африки, от Марокко до Анголы, а также западной части Индийского океана: у берегов Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия.
По мнению Александра Савельева, это героическая научно-исследовательская рыбохозяйственная экспедиция, имеющая большое значение для России.
"Российская рыбохозяйственная наука, которой уже 150 лет – лучшая, самая передовая, самая мощная в мире. У нас 13 НИИ. И мы - самое великое в мире рыбопромысловое государство. Нашу страну омывает 14 морей с выходами в три океана. На нашей территории более 5 миллионов рек и озер. Нет ни у одной страны в мире такого потенциала и такой передовой науки", – сказал Савельев.
В то же время, в отличие от советского периода, когда рыболовецкие суда СССР бороздили мировой океан, сегодня Россия преимущественно ведет лов рыбы у родных берегов, то есть в своей исключительной экономической зоне.
"А нам было бы, безусловно, полезно отправиться к западным берегам Африки. Во времена Советского Союза у нас, например, была база в Перу. Мы оценивали запасы крилевых полей. Рыбохозяйственная наука очень прикладная, и ее главная задача – оценка базы для рыболовства. И сейчас эта задача с рыбопромысловой науки не снята", – отметил Савельев.
Следовательно, результаты этой колоссальной научной работы, которую проведут ученые в африканской экспедиции, должны помочь рыбопромысловому флоту России осуществлять стратегическое планирование для развития отрасли, считает он.
"Весь рыбопромысловый флот – это частный бизнес, и для того, чтобы послать туда флотилию, ему нужно оценить перспективу: что мы там наловим, сколько и когда. Потому что бизнесу важно понимать, куда инвестировать, какие промысловые орудия заготавливать, какие суда иметь", – поделился мнением Савельев.
Кроме того, по его мнению, некоторые результаты исследований могут быть выгодно проданы заинтересованным в них партнерам России.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев назвал Большую африканскую экспедицию одним из самых масштабных проектов в рыбохозяйственном комплексе России. Цель экспедиции – комплексное изучение запасов рыбы и других водных биоресурсов в акваториях африканских стран. Работа продолжится до начала 2026 года.
Ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН, член научного совета при Совбезе РФ, профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Денис Дегтерев в комментарии РИА Новости Крым поделился мнением
о том, какую роль в развитии торгово-экономических отношений между Россией и Африкой может сыграть Крым.
Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал, как для этих регионов России работает господдержка рыболовства
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