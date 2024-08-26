https://crimea.ria.ru/20240826/bolshaya-ekspeditsiya-rosrybolovstva-v-afriku-zachem-ona-rossii-1139852581.html

Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России

Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Большая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России

Большая африканская научная экспедиция, инициированная Росрыболовством, имеет огромное перспективное значение для развития рыбохозяйственной отрасли нашей... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T08:05

2024-08-26T08:05

2024-08-26T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большая африканская научная экспедиция, инициированная Росрыболовством, имеет огромное перспективное значение для развития рыбохозяйственной отрасли нашей страны на десятилетия вперед. Об этом в эфире радио Sputnik заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.21 августа от причала Калининградского морского рыбного порта отбыли в большую африканскую экспедицию два научно-исследовательских судна Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии "Атлантида" и "Атлантниро", на борту которых находятся около 100 российских ученых.В Росрыболовстве сообщили, что суда проведут масштабные исследования запасов биоресурсов вдоль африканского побережья и охватят большие акватории 19 стран западного побережья Африки, от Марокко до Анголы, а также западной части Индийского океана: у берегов Эритреи, Омана, Мозамбика, Мадагаскара и Маврикия.По мнению Александра Савельева, это героическая научно-исследовательская рыбохозяйственная экспедиция, имеющая большое значение для России.В то же время, в отличие от советского периода, когда рыболовецкие суда СССР бороздили мировой океан, сегодня Россия преимущественно ведет лов рыбы у родных берегов, то есть в своей исключительной экономической зоне."А нам было бы, безусловно, полезно отправиться к западным берегам Африки. Во времена Советского Союза у нас, например, была база в Перу. Мы оценивали запасы крилевых полей. Рыбохозяйственная наука очень прикладная, и ее главная задача – оценка базы для рыболовства. И сейчас эта задача с рыбопромысловой науки не снята", – отметил Савельев.Следовательно, результаты этой колоссальной научной работы, которую проведут ученые в африканской экспедиции, должны помочь рыбопромысловому флоту России осуществлять стратегическое планирование для развития отрасли, считает он.Кроме того, по его мнению, некоторые результаты исследований могут быть выгодно проданы заинтересованным в них партнерам России.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев назвал Большую африканскую экспедицию одним из самых масштабных проектов в рыбохозяйственном комплексе России. Цель экспедиции – комплексное изучение запасов рыбы и других водных биоресурсов в акваториях африканских стран. Работа продолжится до начала 2026 года.Ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН, член научного совета при Совбезе РФ, профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Денис Дегтерев в комментарии РИА Новости Крым поделился мнением о том, какую роль в развитии торгово-экономических отношений между Россией и Африкой может сыграть Крым. Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, как для этих регионов России работает господдержка рыболовства.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым свяжет Россию и Африку – эксперт В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, росрыболовство, рыболовство, рыба, африка, в мире, сотрудничество, мнения