https://crimea.ria.ru/20240731/v-kerchi-iz-za-zagryazneniya-vody-ogranichili-vylov-ryby-1139270845.html

В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы

В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы

В реках и в море в Керчи ограничили вылов рыбы из-за загрязнения воды. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T21:07

2024-07-31T21:07

2024-07-31T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В реках и в море в Керчи ограничили вылов рыбы из-за загрязнения воды. Об этом предупреждает администрация города.По информации властей города, был проведен эпидмониторинг окружающей среды в Керчи. В результате, филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь" обнаружил несоответствие нормам СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в трех пробах воды.Ранее на пляжах Геническа и Арабатской стрелки в Херсонской области временно запретили купание из-за загрязнения воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияКачество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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