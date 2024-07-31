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В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы
В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы
В реках и в море в Керчи ограничили вылов рыбы из-за загрязнения воды. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T21:07
2024-07-31T21:07
2024-07-31T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В реках и в море в Керчи ограничили вылов рыбы из-за загрязнения воды. Об этом предупреждает администрация города.По информации властей города, был проведен эпидмониторинг окружающей среды в Керчи. В результате, филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь" обнаружил несоответствие нормам СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в трех пробах воды.Ранее на пляжах Геническа и Арабатской стрелки в Херсонской области временно запретили купание из-за загрязнения воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристамЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияКачество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
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В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы
Из-за загрязнения воды в водоемах Керчи ограничили вылов рыбы