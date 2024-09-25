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РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко
РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.09.2024
РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко
Вопросы интеграции новых регионов в России успешно решаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 575-го пленарного... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T11:27
2024-09-25T11:27
валентина матвиенко
новые регионы россии
россия
совет федерации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вопросы интеграции новых регионов в России успешно решаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 575-го пленарного заседания СФ.Однако, по словам Валентины Матвиенко, работы впереди еще очень много.Она напомнила, что президент Владимир Путин поручил обеспечить выход этих регионов на общероссийский уровень жизни к 2030 году. При Совете Федерации продолжает действовать совет по интеграции. Сенаторы будут реагировать на любые обращения, отметила председатель Совета Федерации.Владимир Путин ранее назвал интеграцию регионов Донбасса и Новороссии в числе приоритетов государственных расходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов РоссииЭксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахСвои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией
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валентина матвиенко, новые регионы россии, россия, совет федерации, новости
РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко

Вопросы интеграции новых регионов в России успешно решаются – Матвиенко

11:27 25.09.2024
 
© РИА Новости КрымХерсонский технический университет
Херсонский технический университет - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вопросы интеграции новых регионов в России успешно решаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 575-го пленарного заседания СФ.
"30 сентября мы отметим вторую годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Сегодня большинство практических вопросов, связанных с интеграцией, успешно решаются", - заявила председатель СФ.
Однако, по словам Валентины Матвиенко, работы впереди еще очень много.
Она напомнила, что президент Владимир Путин поручил обеспечить выход этих регионов на общероссийский уровень жизни к 2030 году. При Совете Федерации продолжает действовать совет по интеграции. Сенаторы будут реагировать на любые обращения, отметила председатель Совета Федерации.
Владимир Путин ранее назвал интеграцию регионов Донбасса и Новороссии в числе приоритетов государственных расходов.
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Валентина МатвиенкоНовые регионы РоссииРоссияСовет ФедерацииНовости
 
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