https://crimea.ria.ru/20240925/rf-uspeshno-reshaet-voprosy-integratsii-novykh-regionov---matvienko-1140600791.html

РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко

РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко - РИА Новости Крым, 25.09.2024

РФ успешно решает вопросы интеграции новых регионов - Матвиенко

Вопросы интеграции новых регионов в России успешно решаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 575-го пленарного... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T11:27

2024-09-25T11:27

2024-09-25T11:27

валентина матвиенко

новые регионы россии

россия

совет федерации

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Вопросы интеграции новых регионов в России успешно решаются. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе 575-го пленарного заседания СФ.Однако, по словам Валентины Матвиенко, работы впереди еще очень много.Она напомнила, что президент Владимир Путин поручил обеспечить выход этих регионов на общероссийский уровень жизни к 2030 году. При Совете Федерации продолжает действовать совет по интеграции. Сенаторы будут реагировать на любые обращения, отметила председатель Совета Федерации.Владимир Путин ранее назвал интеграцию регионов Донбасса и Новороссии в числе приоритетов государственных расходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов РоссииЭксперт объяснил международное значение воссоединения новых регионов с РФКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахСвои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с Россией

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, новые регионы россии, россия, совет федерации, новости