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В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
В Севастополе иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в рейсовый автобус. В результате пострадала водитель легковушки. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T13:31
2024-09-25T13:31
2024-09-25T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в рейсовый автобус. В результате пострадала водитель легковушки. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции города.Отмечается, что авария произошла в среду в 08:45 на дороге Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья.Женщина была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.23 сентября на трассе "Таврида" в Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция Крыма. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который получил травмы, не совместимые с жизнью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов 11-летняя девочка погибла в аварии в АдыгееНа Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре
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В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
Водитель легковушки пострадала в столкновении с рейсовым автобусом в Севастополе