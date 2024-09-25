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В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус - РИА Новости Крым, 25.09.2024
В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус
В Севастополе иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в рейсовый автобус. В результате пострадала водитель легковушки. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T13:31
2024-09-25T13:31
ситуация на дорогах крыма
севастополь
полиция севастополя
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в рейсовый автобус. В результате пострадала водитель легковушки. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции города.Отмечается, что авария произошла в среду в 08:45 на дороге Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья.Женщина была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.23 сентября на трассе "Таврида" в Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция Крыма. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который получил травмы, не совместимые с жизнью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители в Крыму за лето собрали "урожай" штрафов 11-летняя девочка погибла в аварии в АдыгееНа Кубани автомобиль сбил двух женщин и ребенка на тротуаре
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РИА Новости Крым
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севастополь, полиция севастополя, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма
В Севастополе иномарка протаранила рейсовый автобус

Водитель легковушки пострадала в столкновении с рейсовым автобусом в Севастополе

13:31 25.09.2024
 
© Полиция СевастополяДТП с участием легковушки и рейсового автобуса в Севастополе
ДТП с участием легковушки и рейсового автобуса в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка выехала на встречную полосу движения и врезалась в рейсовый автобус. В результате пострадала водитель легковушки. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции города.
Отмечается, что авария произошла в среду в 08:45 на дороге Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья.

"45-летняя женщина-водитель автомобиля Peugeot на левом закруглении дороги не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего выехала на полосу встречного движения и произвела столкновение с автобусом ПАЗ под управлением 63-летнего водителя", - уточняют подробности ДТП правоохранители.

Женщина была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Севастополя. Проводится проверка.
23 сентября на трассе "Таврида" в Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция Крыма. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на велосипедиста 1965 года рождения, который получил травмы, не совместимые с жизнью.
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