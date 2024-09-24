https://crimea.ria.ru/20240924/11-letnyaya-devochka-pogibla-v-avarii-v-adygee-1140570394.html
11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее
11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее - РИА Новости Крым, 24.09.2024
11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее
В Адыгее в результате автомобильной аварии от полученных травм погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T11:46
2024-09-24T11:46
2024-09-24T11:46
дтп
республика адыгея
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140570279_0:37:393:258_1920x0_80_0_0_7025b63d8c47976e2b4dd6532df75f92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Адыгее в результате автомобильной аварии от полученных травм погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла на автодороге Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск. Столкновение произошло между двумя машинами – отечественным автомобилем и иномаркой.Иномаркой управляла женщина 1977 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение, где проходит обследование, добавили в ведомстве.По уточненной информации МВД, все участники дорожно-транспортного происшествия - жители Краснодарского края.На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются, заключили в ведомстве.Ранее в Крыму один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении авто на встречной полосе. Авария произошла на трассе Береговое – Бахчисарай, 19 -летний водитель выехал на "встречку", где врезался в другой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в КрымуВ страшном ДТП под Симферополем погибли два человека
республика адыгея
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140570279_0:0:393:294_1920x0_80_0_0_754d2e6c9b0c63eb02b82a66450b1505.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, республика адыгея, происшествия, новости
11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее
В ДТП в Адыгее погибла 11-летняя девочка и пострадали двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Адыгее в результате автомобильной аварии от полученных травм погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, авария произошла на автодороге Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск. Столкновение произошло между двумя машинами – отечественным автомобилем и иномаркой.
"По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 11-летняя девочка – пассажирка отечественного автомобиля. Женщина, 1972 года рождения, которая находилась за рулем этого транспортного средства, и еще одна 11-летняя девочка из той же машины в настоящее время доставлены в больницу", - сказано в сообщении.
Иномаркой управляла женщина 1977 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение, где проходит обследование, добавили в ведомстве.
По уточненной информации МВД, все участники дорожно-транспортного происшествия - жители Краснодарского края.
На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются, заключили в ведомстве.
Ранее в Крыму один человек погиб и четверо пострадали
в лобовом столкновении авто на встречной полосе. Авария произошла на трассе Береговое – Бахчисарай, 19 -летний водитель выехал на "встречку", где врезался в другой автомобиль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: