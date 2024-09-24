https://crimea.ria.ru/20240924/11-letnyaya-devochka-pogibla-v-avarii-v-adygee-1140570394.html

11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее

11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее - РИА Новости Крым, 24.09.2024

11-летняя девочка погибла в аварии в Адыгее

В Адыгее в результате автомобильной аварии от полученных травм погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T11:46

2024-09-24T11:46

2024-09-24T11:46

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Адыгее в результате автомобильной аварии от полученных травм погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.По данным ведомства, авария произошла на автодороге Майкоп - Гиагинская - Псебай - Зеленчукская - Карачаевск. Столкновение произошло между двумя машинами – отечественным автомобилем и иномаркой.Иномаркой управляла женщина 1977 года рождения. Она доставлена в медицинское учреждение, где проходит обследование, добавили в ведомстве.По уточненной информации МВД, все участники дорожно-транспортного происшествия - жители Краснодарского края.На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются, заключили в ведомстве.Ранее в Крыму один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении авто на встречной полосе. Авария произошла на трассе Береговое – Бахчисарай, 19 -летний водитель выехал на "встречку", где врезался в другой автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в КрымуВ страшном ДТП под Симферополем погибли два человека

республика адыгея

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, республика адыгея, происшествия, новости