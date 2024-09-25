https://crimea.ria.ru/20240925/umer-zasluzhennyy-artist-rossii-roman-madyanov-1140610956.html

Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов

Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов

Умер актер театра и кино Роман Мадянов, ему было 62 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T15:10

2024-09-25T15:10

2024-09-25T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Умер актер театра и кино Роман Мадянов, ему было 62 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.Роман Мадянов родился 27 июля 1962 года в Подмосковье. Его отец был телевизионным редактором, вторым режиссером. У папы на работе мальчик впервые попал в кадр и был замечен режиссером Георгием Данелия. В его фильме "Совсем пропащий" он исполнил свою первую роль Гекельберри Финна. За школьные годы он снялся в десятках фильмов, среди которых "Анискин и Фантомас", "Все дело в брате".Со второй попытки он поступил в ГИТИС. Будучи студентом, он начал играть в московском театре им. В. Маяковского. По окончании ГИТИСа был зачислен в штат театра.В 1985 году он пошел служить в армию. В 1987 году вернулся в театр и стал одним из самых востребованных артистов в нем.Через какое-то время Роман Мадянов ушел из театра и начал работать в антрепризе. Он играл в спектакле "Копилка", "Сильвия, или Собака на сцене" и многих других.Затем он вернулся в кино. В 1989 году Леонид Гайдай пригласил его сниматься в фильме "Частный детектив, или Операция "Кооперация". В 2003 году актер снялся в сериале "Участок". У Романа Мадянова было много и эпизодических ролей.Никита Михалков снял его в триллере "12". Играл он в том числе в сериалах "Солдаты", "Марш Турецкого", снялся в фильме "Левиафан". Всего на его счету было более 120 киноработ.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роман мадянов, утраты, кино