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Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов
Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов
Умер актер театра и кино Роман Мадянов, ему было 62 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T15:10
2024-09-25T15:39
новости
роман мадянов
утраты
кино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Умер актер театра и кино Роман Мадянов, ему было 62 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.Роман Мадянов родился 27 июля 1962 года в Подмосковье. Его отец был телевизионным редактором, вторым режиссером. У папы на работе мальчик впервые попал в кадр и был замечен режиссером Георгием Данелия. В его фильме "Совсем пропащий" он исполнил свою первую роль Гекельберри Финна. За школьные годы он снялся в десятках фильмов, среди которых "Анискин и Фантомас", "Все дело в брате".Со второй попытки он поступил в ГИТИС. Будучи студентом, он начал играть в московском театре им. В. Маяковского. По окончании ГИТИСа был зачислен в штат театра.В 1985 году он пошел служить в армию. В 1987 году вернулся в театр и стал одним из самых востребованных артистов в нем.Через какое-то время Роман Мадянов ушел из театра и начал работать в антрепризе. Он играл в спектакле "Копилка", "Сильвия, или Собака на сцене" и многих других.Затем он вернулся в кино. В 1989 году Леонид Гайдай пригласил его сниматься в фильме "Частный детектив, или Операция "Кооперация". В 2003 году актер снялся в сериале "Участок". У Романа Мадянова было много и эпизодических ролей.Никита Михалков снял его в триллере "12". Играл он в том числе в сериалах "Солдаты", "Марш Турецкого", снялся в фильме "Левиафан". Всего на его счету было более 120 киноработ.
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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60
новости, роман мадянов, утраты, кино
Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов

Умер Заслуженный артист России Роман Мадянов

15:10 25.09.2024 (обновлено: 15:39 25.09.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Роман Мадянов
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Умер актер театра и кино Роман Мадянов, ему было 62 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

"Рома, дорогой!.. Любой рассказ из твоих уст доводил нас до исступления. Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой же ты восхитительный артист. Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!" – написала телеведущая.

Роман Мадянов родился 27 июля 1962 года в Подмосковье. Его отец был телевизионным редактором, вторым режиссером. У папы на работе мальчик впервые попал в кадр и был замечен режиссером Георгием Данелия. В его фильме "Совсем пропащий" он исполнил свою первую роль Гекельберри Финна. За школьные годы он снялся в десятках фильмов, среди которых "Анискин и Фантомас", "Все дело в брате".
Со второй попытки он поступил в ГИТИС. Будучи студентом, он начал играть в московском театре им. В. Маяковского. По окончании ГИТИСа был зачислен в штат театра.
В 1985 году он пошел служить в армию. В 1987 году вернулся в театр и стал одним из самых востребованных артистов в нем.
Через какое-то время Роман Мадянов ушел из театра и начал работать в антрепризе. Он играл в спектакле "Копилка", "Сильвия, или Собака на сцене" и многих других.
Затем он вернулся в кино. В 1989 году Леонид Гайдай пригласил его сниматься в фильме "Частный детектив, или Операция "Кооперация". В 2003 году актер снялся в сериале "Участок". У Романа Мадянова было много и эпизодических ролей.
Никита Михалков снял его в триллере "12". Играл он в том числе в сериалах "Солдаты", "Марш Турецкого", снялся в фильме "Левиафан". Всего на его счету было более 120 киноработ.
НовостиРоман МадяновУтратыКино
 
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