https://crimea.ria.ru/20240925/treschiny-v-stenakh-i-beskhoznaya-zemlya-v-krymu-semya-zhivet-v-vekovom-barake-1140601442.html

Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке

Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке

В селе Яркое Сакского района Крыма многодетная семья живет в доме, которому более ста лет, и не может добиться ремонта здания. Ситуация поставлена на контроль... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T12:05

2024-09-25T12:05

2024-09-25T12:05

крым

сакский район

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В селе Яркое Сакского района Крыма многодетная семья живет в доме, которому более ста лет, и не может добиться ремонта здания. Ситуация поставлена на контроль Главным следственным управлением Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. О ситуации с жильем сообщают сами жители в видео, опубликованном в ряде Telegram-каналов. На кадрах женщина пенсионного возраста рассказывает, что во время движения поезда в доме звенит посуда и кровати "ходят ходуном". В аварийном здании, кроме нее, проживает многодетная мать с детьми. Трещины в стенах они вынуждены постоянно замазывать.При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку на предмет статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Свою проверку по выявленным фактам также проведет прокуратура Республики Крым.По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуПереселение из аварийного жилья в России идет с опережением графикаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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