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Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке
Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке
В селе Яркое Сакского района Крыма многодетная семья живет в доме, которому более ста лет, и не может добиться ремонта здания. Ситуация поставлена на контроль... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T12:05
2024-09-25T12:05
крым
сакский район
жилье
жилье в крыму
общество
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В селе Яркое Сакского района Крыма многодетная семья живет в доме, которому более ста лет, и не может добиться ремонта здания. Ситуация поставлена на контроль Главным следственным управлением Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. О ситуации с жильем сообщают сами жители в видео, опубликованном в ряде Telegram-каналов. На кадрах женщина пенсионного возраста рассказывает, что во время движения поезда в доме звенит посуда и кровати "ходят ходуном". В аварийном здании, кроме нее, проживает многодетная мать с детьми. Трещины в стенах они вынуждены постоянно замазывать.При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку на предмет статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Свою проверку по выявленным фактам также проведет прокуратура Республики Крым.По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За сиротой в Крыму закрепили разрушающееся жилье: СК проводит проверкуПереселение из аварийного жилья в России идет с опережением графикаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
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крым, сакский район, жилье, жилье в крыму, общество, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма
Трещины в стенах и бесхозная земля: в Крыму семья живет в вековом бараке

В Крыму проверят условия жизни многодетной семьи в 100-летнем треснувшем бараке

12:05 25.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАварийный дом
Аварийный дом - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. В селе Яркое Сакского района Крыма многодетная семья живет в доме, которому более ста лет, и не может добиться ремонта здания. Ситуация поставлена на контроль Главным следственным управлением Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

"Выявлены сведения о том, что жители села Яркое вынуждены проживать в доме барачного типа, которому более ста лет – снаружи и внутри имеются трещины. Строение расположено близ железнодорожных путей, и проходящие мимо составы усугубляют состояние дома", - уточняется в сообщении.

О ситуации с жильем сообщают сами жители в видео, опубликованном в ряде Telegram-каналов. На кадрах женщина пенсионного возраста рассказывает, что во время движения поезда в доме звенит посуда и кровати "ходят ходуном". В аварийном здании, кроме нее, проживает многодетная мать с детьми. Трещины в стенах они вынуждены постоянно замазывать.
При этом жильцы не могут выяснить, кому принадлежит земельный участок под домом, чтобы организовать его ремонт, уточняют в Следкоме. Глава ведомства Владимир Терентьев поручил провести проверку на предмет статьи 293 УК РФ ("Халатность").
Свою проверку по выявленным фактам также проведет прокуратура Республики Крым.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям или бездействию ответственных за содержание имущества должностных лиц, соблюдению прав граждан, проживающих в доме", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным МинЖКХ Крыма, до конца года более 560 человек в республике переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья. Для этого министерством реализуются две региональные адресные программы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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