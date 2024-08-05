https://crimea.ria.ru/20240805/pereselenie-iz-avariynogo-zhilya-v-rossii-idet-s-operezheniem-grafika-1139369849.html

Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика

Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика

Программа по переселению из аварийного жилья в половине регионов России идет с опережением графика. С 2019 года из таких домов переселены 726 тысяч жителей,... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T17:13

2024-08-05T17:13

2024-08-05T17:13

россия

переселение из аварийного жилья

жилье

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марат хуснуллин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Программа по переселению из аварийного жилья в половине регионов России идет с опережением графика. С 2019 года из таких домов переселены 726 тысяч жителей, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что в этом году завершится расселение домов, признанных непригодными для проживания до 2017 года.По словам Хуснуллина, программа переселения россиян из аварийного жилья в большинстве регионов страны идет с опережением установленного графика.Хуснуллин также добавил, что проработка новой программы продолжается и что скоро к этой работе подключатся все регионы.Ранее в Министерстве ЖКХ Крыма сообщили о том, что до конца года более 560 человек переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья, которые реализует республика.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца годаНа чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного домаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК

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2024

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россия, переселение из аварийного жилья, жилье, новости, марат хуснуллин, общество, новости