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Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика
Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика
Программа по переселению из аварийного жилья в половине регионов России идет с опережением графика. С 2019 года из таких домов переселены 726 тысяч жителей,... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T17:13
2024-08-05T17:13
россия
переселение из аварийного жилья
жилье
новости
марат хуснуллин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Программа по переселению из аварийного жилья в половине регионов России идет с опережением графика. С 2019 года из таких домов переселены 726 тысяч жителей, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.Вице-премьер добавил, что в этом году завершится расселение домов, признанных непригодными для проживания до 2017 года.По словам Хуснуллина, программа переселения россиян из аварийного жилья в большинстве регионов страны идет с опережением установленного графика.Хуснуллин также добавил, что проработка новой программы продолжается и что скоро к этой работе подключатся все регионы.Ранее в Министерстве ЖКХ Крыма сообщили о том, что до конца года более 560 человек переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья, которые реализует республика.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца годаНа чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного домаЖильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
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россия, переселение из аварийного жилья, жилье, новости, марат хуснуллин, общество, новости
Переселение из аварийного жилья в России идет с опережением графика

Из аварийного жилья переселили более 700 тысяч россиян – Хуснуллин

17:13 05.08.2024
 
© Фото: пресс-служба крымского штаба ОНФЖилой дом, признанный аварийным, в Симферополе
Жилой дом, признанный аварийным, в Симферополе
© Фото: пресс-служба крымского штаба ОНФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Программа по переселению из аварийного жилья в половине регионов России идет с опережением графика. С 2019 года из таких домов переселены 726 тысяч жителей, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"С 2019 года жилищные условия улучшили 726 тысяч жителей аварийных домов, расселены 12 млн квадратных метров непригодного жилья. Это более чем на 2 млн квадратных метров больше, чем планировалось", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер добавил, что в этом году завершится расселение домов, признанных непригодными для проживания до 2017 года.
По словам Хуснуллина, программа переселения россиян из аварийного жилья в большинстве регионов страны идет с опережением установленного графика.
"Почти половина регионов нашей страны, а именно 41, досрочно завершили действующую программу. Причем работу по переселению не прекращают. 22 из них приступили к реализации новой программы, в которую вошли дома, признанные аварийными с 2017 по 2022 год", - добавил вице-премьер.
Хуснуллин также добавил, что проработка новой программы продолжается и что скоро к этой работе подключатся все регионы.
Ранее в Министерстве ЖКХ Крыма сообщили о том, что до конца года более 560 человек переедут в новые квартиры в рамках программ по переселению из аварийного жилья, которые реализует республика.
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РоссияПереселение из аварийного жильяЖильеНовостиМарат ХуснуллинОбществоНовости
 
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