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Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
Жители аварийного исторического дома в Евпатории обратились в Следственный комитет РФ в связи с нарушением их жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T22:05
2024-07-30T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Жители аварийного исторического дома в Евпатории обратились в Следственный комитет РФ в связи с нарушением их жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Уточняется, что обращение жильцов о ненадлежащем обслуживании объекта культурного наследия – многоквартирного дома по улице Братьев Буслаевых в Евпатории – появилась в СМИ и социальной сети.Капитальный ремонт памятника архитектуры запланирован лишь на 2028 год, в связи с чем жильцы вынуждены проживать в небезопасных условиях.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СКНа чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного домаСколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года
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крым, евпатория, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), жилье, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья, общество, новости крыма
Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК

Жители аварийного дома в Евпатории обратились в Следственный комитет за помощью

22:05 30.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоТрещина на одном из аварийных домов в Крыму
Трещина на одном из аварийных домов в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Жители аварийного исторического дома в Евпатории обратились в Следственный комитет РФ в связи с нарушением их жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что обращение жильцов о ненадлежащем обслуживании объекта культурного наследия – многоквартирного дома по улице Братьев Буслаевых в Евпатории – появилась в СМИ и социальной сети.
"Здание 1912 года постройки находится в аварийном состоянии: в стенах появились трещины, обваливаются потолочные перекрытия и штукатурка. Многочисленные обращения результатов не принесли", - говорится в сообщении.
Капитальный ремонт памятника архитектуры запланирован лишь на 2028 год, в связи с чем жильцы вынуждены проживать в небезопасных условиях.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.
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