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Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
Жители аварийного исторического дома в Евпатории обратились в Следственный комитет РФ в связи с нарушением их жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T22:05
2024-07-30T22:05
2024-07-30T22:05
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гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 июл – РИА Новости Крым. Жители аварийного исторического дома в Евпатории обратились в Следственный комитет РФ в связи с нарушением их жилищных прав. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Уточняется, что обращение жильцов о ненадлежащем обслуживании объекта культурного наследия – многоквартирного дома по улице Братьев Буслаевых в Евпатории – появилась в СМИ и социальной сети.Капитальный ремонт памятника архитектуры запланирован лишь на 2028 год, в связи с чем жильцы вынуждены проживать в небезопасных условиях.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи не расселили дом с рухнувшим потолком – дело на контроле в СКНа чиновников Алушты возбудили дело из-за нерасселения аварийного домаСколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Жильцы аварийного исторического дома в Евпатории просят помощи у СК
Жители аварийного дома в Евпатории обратились в Следственный комитет за помощью