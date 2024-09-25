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Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров
Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров
На сегодняшний день Украина практически полностью зависит от военной помощи своих западных партнеров. Такое признание сделал министр обороны страны Рустем... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T14:41
2024-09-25T14:47
украина
рустем умеров
минобороны украины
в мире
коллективный запад
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. На сегодняшний день Украина практически полностью зависит от военной помощи своих западных партнеров. Такое признание сделал министр обороны страны Рустем Умеров.По словам главы украинского военного министерства, Киев получает финансовую поддержку от Евросоюза, НАТО, США, Великобритании, Франции, Германии и других государств, а также со стороны SAG-U (группа содействия безопасности Украины - ред.)и EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США- ред.).Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. При этом степень вовлеченности США и стран Запада в конфликт постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.По мнению политолога Дмитрия Журавлева, это говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдетГермания планирует передать Украине 77 танков LeopardШольц втянул Германию в войну на Украине – Володин
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РИА Новости Крым
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украина, рустем умеров, минобороны украины, в мире, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, европейский союз (ес), нато, сша, великобритания, франция, германия
Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров

Украина на 80 процентов зависит от военной помощи Запада – Умеров

14:41 25.09.2024 (обновлено: 14:47 25.09.2024)
 
© AP Photo Efrem LukatskyРустем Умеров, министр обороны Украины
Рустем Умеров, министр обороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. На сегодняшний день Украина практически полностью зависит от военной помощи своих западных партнеров. Такое признание сделал министр обороны страны Рустем Умеров.

"Международная военная помощь является основой нашей помощи... Мы на 80+ % зависимы от наших партнеров", - цитирует РИА Новости заявление Умерова одному из украинских изданий.

По словам главы украинского военного министерства, Киев получает финансовую поддержку от Евросоюза, НАТО, США, Великобритании, Франции, Германии и других государств, а также со стороны SAG-U (группа содействия безопасности Украины - ред.)и EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США- ред.).
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. При этом степень вовлеченности США и стран Запада в конфликт постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.
По мнению политолога Дмитрия Журавлева, это говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны.
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УкраинаРустем УмеровМинобороны УкраиныВ миреКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеНовостиЕвропейский Союз (ЕС)НАТОСШАВеликобританияФранцияГермания
 
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