https://crimea.ria.ru/20240925/ukraina-na-80-zavisit-ot-voennoy-pomoschi-zapada--umerov-1140610236.html

Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров

Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Украина на 80% зависит от военной помощи Запада – Умеров

На сегодняшний день Украина практически полностью зависит от военной помощи своих западных партнеров. Такое признание сделал министр обороны страны Рустем... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T14:41

2024-09-25T14:41

2024-09-25T14:47

украина

рустем умеров

минобороны украины

в мире

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. На сегодняшний день Украина практически полностью зависит от военной помощи своих западных партнеров. Такое признание сделал министр обороны страны Рустем Умеров.По словам главы украинского военного министерства, Киев получает финансовую поддержку от Евросоюза, НАТО, США, Великобритании, Франции, Германии и других государств, а также со стороны SAG-U (группа содействия безопасности Украины - ред.)и EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США- ред.).Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада стала одной из главных причин трагедии на Украине. При этом степень вовлеченности США и стран Запада в конфликт постоянно повышается и вряд ли будет иметь предел, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.По мнению политолога Дмитрия Журавлева, это говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдетГермания планирует передать Украине 77 танков LeopardШольц втянул Германию в войну на Украине – Володин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, рустем умеров, минобороны украины, в мире, коллективный запад, поставки западного оружия украине, новости, европейский союз (ес), нато, сша, великобритания, франция, германия