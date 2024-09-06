https://crimea.ria.ru/20240906/novyy-paket-pomoschi-ssha-dlya-ukrainy-na-250-mln-chto-v-nego-voydet-1140184552.html

Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет

Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет

Пентагон заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T18:01

2024-09-06T18:01

2024-09-06T18:01

поставки западного оружия украине

коллективный запад

оружие

украина

сша

пентагон

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление штаб-квартиры Минобороны США.Согласно документу, в новый пакет включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4.Помимо этого, Киев получит боевые машины пехоты США M2 Bradley, бронетранспортеры M113, транспортные средства с противоминной защитой и патрульные катера.Также в новый пакет помощи ВСУ войдут боеприпасы для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование и запчасти.Расходы на обучение ВСУ также предусмотрены, как и "прочие услуги".В июле текущего года США объявляли о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов, в который включили ПВО Patriot и боеприпасы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли" Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, коллективный запад, оружие, украина, сша, пентагон, новости