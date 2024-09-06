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Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет
Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет
Пентагон заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T18:01
2024-09-06T18:01
поставки западного оружия украине
коллективный запад
оружие
украина
сша
пентагон
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление штаб-квартиры Минобороны США.Согласно документу, в новый пакет включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4.Помимо этого, Киев получит боевые машины пехоты США M2 Bradley, бронетранспортеры M113, транспортные средства с противоминной защитой и патрульные катера.Также в новый пакет помощи ВСУ войдут боеприпасы для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование и запчасти.Расходы на обучение ВСУ также предусмотрены, как и "прочие услуги".В июле текущего года США объявляли о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов, в который включили ПВО Patriot и боеприпасы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги Запада. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО массово горят натовские "Крабы" и "Бредли" Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма Украинская ракета-дрон "Паляница": военный эксперт оценил угрозу для РФ Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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поставки западного оружия украине, коллективный запад, оружие, украина, сша, пентагон, новости
Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет

США передадут Киеву очередные Bradley и HIMARS - новый пакет помощи на 250 млн долларов

18:01 06.09.2024
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление штаб-квартиры Минобороны США.
Согласно документу, в новый пакет включены боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4.
Помимо этого, Киев получит боевые машины пехоты США M2 Bradley, бронетранспортеры M113, транспортные средства с противоминной защитой и патрульные катера.
Также в новый пакет помощи ВСУ войдут боеприпасы для стрелкового оружия, вспомогательное оборудование и запчасти.
Расходы на обучение ВСУ также предусмотрены, как и "прочие услуги".
В июле текущего года США объявляли о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов, в который включили ПВО Patriot и боеприпасы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги Запада.
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Поставки западного оружия УкраинеКоллективный ЗападОружиеУкраинаСШАПентагонНовости
 
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