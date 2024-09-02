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Лавров: Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Лавров: Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги
Лавров: Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Лавров: Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги
Россия открыта для контакта со странами Запада, однако будет жестко реагировать на недружественные шаги с их стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T12:11
2024-09-02T12:11
сергей лавров
новости
россия
коллективный запад
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Россия открыта для контакта со странами Запада, однако будет жестко реагировать на недружественные шаги с их стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО в Москве.Москва готова к любым сценариям, подчеркнул Лавров."Выбор не за нами, а за теми, кто стал на путь сознательного разрушения отношений с Российской Федерацией", - отметил глава МИД России.Ранее Лавров исключил переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область.6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя. Он потребовал обеспечить надежную защиту государственной границы после того, как враг будет выбит за пределы Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области: актуальные данные МинобороныВ Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской областиКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
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Новости
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сергей лавров, новости, россия, коллективный запад, политика
Лавров: Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги

Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги Запада

12:11 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Россия открыта для контакта со странами Запада, однако будет жестко реагировать на недружественные шаги с их стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО в Москве.

"Мы открыты для контактов со странами коллективного Запада, при том, что они откажутся от откровенно враждебного курса в отношении нашей страны. На любые недружественные шаги будем по-прежнему жестко реагировать", - сказал министр.

Москва готова к любым сценариям, подчеркнул Лавров.
"Выбор не за нами, а за теми, кто стал на путь сознательного разрушения отношений с Российской Федерацией", - отметил глава МИД России.
Ранее Лавров исключил переговоры с Киевом после вторжения в Курскую область.
6 августа боевики киевского режима прорвались через границу РФ с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Глава российского государства исключил переговоры с киевскими властями, сказав, что с атакующими мирных людей и объекты ядерной энергетики ни о чем договариваться нельзя. Он потребовал обеспечить надежную защиту государственной границы после того, как враг будет выбит за пределы Курской области.
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