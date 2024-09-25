https://crimea.ria.ru/20240925/krupnyy-pozhar-pod-simferopolem---ogon-lokalizovali-1140609020.html

Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали

Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали

Пожарные локализовали крупное возгорание сухостоя в Симферопольском районе, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T14:04

2024-09-25T14:04

2024-09-25T14:04

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крым

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали крупное возгорание сухостоя в Симферопольском районе, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.Сухая растительность горит в селе Кленовка Симферопольского района на площади 1 гектар, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщалось ранее.Уточнятся, что площадь пожара осталась прежней – 1 гектар.В селе Чистополье Ленинского района Крыма накануне пожарные потушили сухую траву на площади 500 квадратных метров и отбили от огня жилые дома. С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейВ национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар

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симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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