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Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали
Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали
Пожарные локализовали крупное возгорание сухостоя в Симферопольском районе, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали крупное возгорание сухостоя в Симферопольском районе, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.Сухая растительность горит в селе Кленовка Симферопольского района на площади 1 гектар, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщалось ранее.Уточнятся, что площадь пожара осталась прежней – 1 гектар.В селе Чистополье Ленинского района Крыма накануне пожарные потушили сухую траву на площади 500 квадратных метров и отбили от огня жилые дома. С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожар остановили в 20 метрах от котельной"Жарко и тяжело дышать": почти 400 человек борются с огнем под ФеодосиейВ национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожар
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РИА Новости Крым
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Крупный пожар под Симферополем - огонь локализовали

Пожарные локализовали возгорание в селе Кленовка Симферопольского района

14:04 25.09.2024
 
© МЧС Республики КрымВозгорание сухой травы
Возгорание сухой травы
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Пожарные локализовали крупное возгорание сухостоя в Симферопольском районе, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.
Сухая растительность горит в селе Кленовка Симферопольского района на площади 1 гектар, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщалось ранее.

"Основные усилия пожарных были сосредоточены на недопущение распространения огня. Работа осложняется порывистым ветром на открытой территории. Сотрудники первого пожарно-спасательного отряда применяют ранцевые огнетушители, хлопушки и стволы с автоцистерны", - сообщили в ведомстве.

Уточнятся, что площадь пожара осталась прежней – 1 гектар.
В селе Чистополье Ленинского района Крыма накануне пожарные потушили сухую траву на площади 500 квадратных метров и отбили от огня жилые дома. С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарНовости КрымаКрымСимферопольский район
 
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