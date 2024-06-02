https://crimea.ria.ru/20240602/tri-cheloveka-postradali-pri-obstrele-vsu-belgorodskoy-oblasti-1137800696.html

Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T21:12

2024-06-02T21:12

2024-06-02T21:14

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что состояние двоих раненых удовлетворительное, после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Также, по словам губернатора, в селе Вознесеновка различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях. В селе Муром в результате обстрела повреждены два частных домах и здание магазина."Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход территории продолжается", - заявил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://crimea.ria.ru/20240602/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-na-mashinu-v-kurskoy-oblasti-1137791788.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)