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Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T21:12
2024-06-02T21:14
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что состояние двоих раненых удовлетворительное, после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Также, по словам губернатора, в селе Вознесеновка различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях. В селе Муром в результате обстрела повреждены два частных домах и здание магазина."Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход территории продолжается", - заявил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://crimea.ria.ru/20240602/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-na-mashinu-v-kurskoy-oblasti-1137791788.html
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Три человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Белгородской области - Гладков

21:12 02.06.2024 (обновлено: 21:14 02.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при обстреле ВСУ села Вознесеновка Шебекинского округа, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. Над селом Вознесеновка нашей системой ПВО сбито несколько воздушных целей. В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что состояние двоих раненых удовлетворительное, после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Также, по словам губернатора, в селе Вознесеновка различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях. В селе Муром в результате обстрела повреждены два частных домах и здание магазина.
"Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход территории продолжается", - заявил Гладков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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