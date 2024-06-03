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В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУ
В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2024
В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУ
Средствами радиоэлектронной борьбы оснастят автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T14:25
2024-06-03T14:25
россия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
атака всу на белгород
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Средствами радиоэлектронной борьбы оснастят автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.Также губернатор обратил внимание, что сейчас средствами РЭБ оснащают машины скорой медицинской помощи, которые работают в прифронтовой зоне.Ранее власти Белгорода сообщали об установке защитных модулей для школ и детских садов, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также в городе продолжается установка остановок-укрытий.Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейБелгород стал "личной операцией" Зеленского – политолог
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атака всу на белгород, безопасность, новости
В Белгородской области защитят автобусы от дронов ВСУ

Защиту от дронов установят на автобусы в приграничных районах Белгородской области

14:25 03.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Средствами радиоэлектронной борьбы оснастят автобусы на приграничной территории Белгородской области для защиты от дронов ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"В том, что от нас зависит, стараемся оказывать помощь и в рамках РЭБа. Эту работу будем продолжать. Сейчас на очереди обеспечение технической оснащенности пассажирских автобусов. Я надеюсь, что в ближайшие две недели оборудование поступит. Дополнительно установим на все, что движется с пассажирами вдоль границы. Будем усиливать безопасность", - сказал Гладков.

Также губернатор обратил внимание, что сейчас средствами РЭБ оснащают машины скорой медицинской помощи, которые работают в прифронтовой зоне.
Ранее власти Белгорода сообщали об установке защитных модулей для школ и детских садов, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также в городе продолжается установка остановок-укрытий.
Белгородская область ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков, в городе по несколько раз в день объявляется воздушная тревога. В ней, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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